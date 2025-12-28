Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Lautaro Martinez e la frase d'elogio a Pio Esposito in tv: "Date retta a me..."

Il capitano dell'Inter non ha lesinato parole cariche di stima per il giovane collega di reparto, autore dell'assist per il gol vittoria in trasferta contro l'Atalanta
2 min
TagsLautaro MartinezPio EspositoInter
"Pio Esposito lavora, ha voglia di imparare e fare bene. Questo fa parte della crescita. Dobbiamo farlo stare tranquillo, deve sbagliare come abbiamo fatto tutti alla sua età. Dovete lasciarlo stare perché è giovane, ci darà grande soddisfazioni: a noi, principalmente, poi alla nazionale italiana, che è importante per tutti voi". Così Lautaro Martinez in diretta su Dazn al termine di Atalanta-Inter, decisa da un suo gol su assist del giovane compagno di squadra: al suo fianco anche al momento dell'intervista.

Lautaro Martinez dopo Atalanta-Inter: "Felici di aver vinto uno scontro diretto"

Sul match vinto contro la Dea, Lautaro ha aggiunto: “Era uno scontro diretto, l’Atalanta è forte, ha fatto tantissimo negli ultimi anni. Una squadra da rispettare. Abbiamo fatto un’ottima gara, come le ultime. Dobbiamo migliorare e andare avanti, ma sono felice. Questo è un regalo per i tifosi e per le nostre famiglie, che ci sono sempre dietro".

Atalanta-Inter, Lautaro Martinez: "Gli anni passano per tutti, ma dopo la fine della scorsa stagione ho lavorato duro"

"Ho abbracciato Rapetti? Gli anni passano per tutti, l’anno scorso ho finito molto male col flessore: ho lottato per giocare una partita importante dove mi sono fatto malissimo, poi sono andato al Mondiale per Club e in Nazionale. Ho avuto un po’ di vacanza e ho lavorato duro per fare il meglio. È sempre importante cercare di migliorare, anche perché i ragazzi dietro spingono, alzano il livello, e tu devi essere sempre preparato e con la voglia di crescere”.

