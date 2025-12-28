Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Chivu e la battuta su Conte dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Quello che dice, sinceramente..."

L'allenatore dell'Inter non ha usato giro di parole per una replica a distanza alle dichiarazioni del tecnico del Napoli
3 min
"A me quello che dice Conte non interessa". Così Cristian Chivu dopo Atalanta-Inter, decisa da un gol di Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito. In diretta su Dazn il tecnico rumeno non ha usato giri di parole nel momento in cui è stato sollecitato sulle dichiarazioni a distanza dell'allenatore del Napoli, anche sul potenziale della squadra nerazzurra, dopo la vittoria sulla Cremonese.

Chivu esalta l'Inter: "Noi primi? Nel calcio nulla è scontato"

Va in archivio il 2025 e l'Inter è prima: "Nel calcio nulla è scontato. Per arrivare a essere competitivi bisogna osare e mostrare in campo. Il campo dice questo, ma siamo a dicembre, non è nemmeno finito il girone di andata. Sappiamo che la strada è ancora lunga. Sappiamo che vogliamo essere competitivi, che dobbiamo lavorare e che, a volte, dobbiamo combattere anche contro l'ingiustizia; contro quelli che pensano che è tutto scontato. Sappiamo che è il campo quello che dimostra il valore reale di una squadra e di una competizione. Stiamo provando in tutti i modi, nel bene e nel male, a battere colpo su colpo. Siamo sempre a testa alta, reagiamo alle difficoltà e siamo pronti a lottare e lavorare ancora di più. A inizio 2026 ci sarà il Bologna? Spero di esserci. Risate generali tra studio e mixed zone.

Chivu dopo Atalanta-Inter: "Contenti del risultato, che conta molto"

Decisivo il cambio Pio Esposito per Thuram“Sono contento della prestazione di Marcus, che si è dato da fare, ha impegnato i difensori, ha corso e fatto le pressioni giuste. Poi, quando mi è sembrato non ne avesse più, è entrato Pio, che ha mandato in porta Lautaro. Ma sono contento dell’atteggiamento di tutta la squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato di più. Poi loro, nella ripresa, hanno alzato quella che è la loro contromisura, che era venire a uomo. Siamo contenti del risultato perché mi insegnate che conta, spesso, e molto”.

