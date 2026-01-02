Inter, c’è solo una strada per Cancelo: ha rotto con Simone Inzaghi, ecco il piano

Nel gennaio appena cominciato, la riapertura del mercato dà la possibilità all’Inter di valutare possibili innesti. Almeno formalmente, perché le riflessioni in casa nerazzurra vanno avanti già da qualche settimana. Con un focus preciso: la catena di destra, destinata a rimanere orfana di Dumfries fino a primavera e con la grande incognita legata alla tenuta fisica di Darmian, vicino al rientro, ma ormai fermo ai box da oltre due mesi. L’indirizzo, a tal proposito, non è mai cambiato: la dirigenza non rimarrà indifferente davanti a eventuali opportunità, ma soltanto a patto che si rivelino tali. Dal punto di vista tecnico e ovviamente anche economico. Ed è proprio questo lo scenario nel quale si proverà a capire se potrà incastonarsi il nome di Joao Cancelo. Il portoghese, che nei tifosi dell’Inter ha lasciato un ottimo ricordo, è entrato in collisione con Simone Inzaghi all’Al-Hilal ed è finito fuori rosa. La sua esperienza in Saudi Pro League, nonostante un contratto fino al 2027, sembra ormai al capolinea. Il giro d’orizzonti del suo procuratore Jorge Mendes è già partito e ha riguardato anche l’Italia. Più volte il telefono di Piero Ausilio è squillato negli ultimi giorni, proprio perché il noto agente sta provando a far leva sull’esigenza che si è creata nella rosa di Chivu. Abituato a muovere i fili del mercato ormai da anni, di certo non lascerà nulla di intentato.