Inter, c’è solo una strada per Cancelo: ha rotto con Simone Inzaghi, ecco il piano
Nel gennaio appena cominciato, la riapertura del mercato dà la possibilità all’Inter di valutare possibili innesti. Almeno formalmente, perché le riflessioni in casa nerazzurra vanno avanti già da qualche settimana. Con un focus preciso: la catena di destra, destinata a rimanere orfana di Dumfries fino a primavera e con la grande incognita legata alla tenuta fisica di Darmian, vicino al rientro, ma ormai fermo ai box da oltre due mesi. L’indirizzo, a tal proposito, non è mai cambiato: la dirigenza non rimarrà indifferente davanti a eventuali opportunità, ma soltanto a patto che si rivelino tali. Dal punto di vista tecnico e ovviamente anche economico. Ed è proprio questo lo scenario nel quale si proverà a capire se potrà incastonarsi il nome di Joao Cancelo. Il portoghese, che nei tifosi dell’Inter ha lasciato un ottimo ricordo, è entrato in collisione con Simone Inzaghi all’Al-Hilal ed è finito fuori rosa. La sua esperienza in Saudi Pro League, nonostante un contratto fino al 2027, sembra ormai al capolinea. Il giro d’orizzonti del suo procuratore Jorge Mendes è già partito e ha riguardato anche l’Italia. Più volte il telefono di Piero Ausilio è squillato negli ultimi giorni, proprio perché il noto agente sta provando a far leva sull’esigenza che si è creata nella rosa di Chivu. Abituato a muovere i fili del mercato ormai da anni, di certo non lascerà nulla di intentato.
Ingaggio d'oro
L’ostacolo, nell’ottica di un prestito semestrale, è però inevitabilmente legato al faraonico ingaggio del giocatore. Cancelo percepisce 18 milioni di euro a stagione. Per riportarlo in Serie A ne occorrerebbero la metà, circa 9. Comunque troppi, non c’è dubbio. Per rendere fattibile l’operazione sembra esserci soltanto una strada: l’Al-Hilal dovrebbe contribuire in maniera importantissima allo stipendio del giocatore. Altrimenti, il portoghese dovrà trovarsi un’altra sistemazione. E in questo senso l’alternativa principale per lui sembra essere il Barcellona: anche in Spagna, infatti, Cancelo tornerebbe molto volentieri. Nell’anno che porta al Mondiale ha bisogno di una certa continuità in una realtà di alto livello per garantirsi un adeguato avvicinamento.
La strategia dell'Inter
L’Inter, dal canto suo, non ha intenzione di impegnare una cifra importante su un giocatore che potrebbe al massimo permettersi solo per un lasso limitato di tempo, togliendosi margine per intervenire in maniera significativa a giugno. Cosa che in quella zona di campo intende assolutamente fare (Palestra rimane il primo nome). In più, in viale della Liberazione continuano a confidare nella crescita di Luis Henrique, confortati dalla continuità che sta avendo nell’ultimo periodo. La prestazione contro l’Atalanta è stata oggetto di discussione: all’interno del club sono convinti che il brasiliano nel lungo periodo possa diventare un punto fermo. Anche per questo motivo non è da escludere che alla fine si deciderà di ripiegare su una soluzione low cost, per colmare la lacuna che ora è palese e dare comunque a Chivu una soluzione in più. Il profilo potrebbe essere simile a quello tracciato lo scorso gennaio, quando Zalewski arrivò a condizioni vantaggiose e si rivelò comunque prezioso per Inzaghi. Gennaio è appena iniziato e il borsino nerazzurro rimane in evoluzione: arriveranno di sicuro aggiornamenti a stretto giro.