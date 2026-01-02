Dakar 2026, quando inizia e dove vederla in tv e streaming: percorso, tappe e favoriti

Domani scatterà la gara fuoristrada più conosciuta e impegnativa al mondo: la Dakar si disputerà per il 7° anno consecutivo si disputa in Arabia Saudita. Oltre 400 veicoli al via tra moto, auto, camion e side by side pronti a darsi battaglia lungo un percorso con arrivo e partenza da Yanbu, sulle rive del Mar Rosso.

Dakar, le date e il percorso

La Dakar prenderà il via domani, sabato 3 gennaio, con la breve tappa-Prologo, per poi affrontare 13 tappe - comprese due Marathon senza assistenza - inframezzate da un solo giorno di riposo, il 10 gennaio a Riyadh, e l’arrivo fissato per il 17 gennaio dopo 8.000 km percorsi di cui 4782 di prove speciali.

Dakar, i favoriti

Tra i favoriti per la vittoria finale nelle moto c'è Daniel Sanders, reduce dalla vittoria sia della Dakar che del mondiale Rally Raid nel 2025, Luciano Benavides, Josha Schareina, Adrien Van Beveren, Skyler Howes e Ricky Brabec. Incerta anche la lotta per il primato tra le quattro ruote: tra i favoriti Yazeed Al Rajhi, vincitore della scorsa edizione e nuovamente in gara con la Toyota, Henk Lategan, Seth Quintero e Toby Price, già vincitore in moto.

Dakar, gli italiani in gara

Saranno sei gli azzurri in gara: Paolo Lucci e Tommaso Montanari con maggiori ambizioni, mentre Tiziano Internò e Cesare Zacchetti prenderanno parte alla classe Original by Motul senza assistenza. A loro si aggiungono i debuttanti Mattia Riva e Andrea Gava, mentre non gareggerà per via di un brutto infortunio Manuel Lucchese.

Dakar, dove vederla in tv e streaming

Sky ha acquisito i diritti della corsa e trasmetterà l'evento con dirette quotidiane, oltre alla rubrica Speciale Dakar Live, prevista ogni sera alle 21.15 (in replica alle 22.45). Le immagini salienti ogni sera alle 23 su Sky Sport Arena