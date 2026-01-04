Diletta Leotta preoccupata per la mano in testa di Bisseck: il siparietto in tv dopo la vittoria dell'Inter
Un simpatico siparietto ha caratterizzato il post Inter-Bologna. Bisseck, che ha guidato la difesa nerazzurra al successo contro i rossoblù, è stato intervistato da Dazn al termine della gara. "Non potevi iniziare il 2026 in modo migliore", esordisce Diletta Leotta. Ma il tedesco, sembra non entusiasmarsi. Anzi, dopo essersi messo una mano sulla testa e manifestando una certa insofferenza, risponde con un serafico: "Grazie".
Bisseck, il botta e risposta dopo Inter-Bologna
Parole che hanno scatenato la reazione della conduttrice, che in studio sembrava preoccuparsi per le condizioni del centrale nerazzurro: "Come stai, va tutto bene?". A quel punto Bisseck si lascia andare: "Il corpo sta male.... sono vecchio (parole accompagnate da un sorriso ndr.). A parte gli scherzi, va tutto bene: abbiamo vinto e quello è l'importante. Solo il gol preso non mi va bene. Ma può capitare".