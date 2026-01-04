Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 4 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Diletta Leotta preoccupata per la mano in testa di Bisseck: il siparietto in tv dopo la vittoria dell'Inter

Diletta Leotta preoccupata per la mano in testa di Bisseck: il siparietto in tv dopo la vittoria dell'Inter

Botta e risposta tra la conduttrice e il difensore tedesco al termine del match con il Bologna
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Un simpatico siparietto ha caratterizzato il post Inter-Bologna. Bisseck, che ha guidato la difesa nerazzurra al successo contro i rossoblù, è stato intervistato da Dazn al termine della gara. "Non potevi iniziare il 2026 in modo migliore", esordisce Diletta Leotta. Ma il tedesco, sembra non entusiasmarsi. Anzi, dopo essersi messo una mano sulla testa e manifestando una certa insofferenza,  risponde con un serafico: "Grazie".

Bisseck, il botta e risposta dopo Inter-Bologna

Parole che hanno scatenato la reazione della conduttrice, che in studio sembrava preoccuparsi per le condizioni del centrale nerazzurro: "Come stai, va tutto bene?". A quel punto Bisseck si lascia andare: "Il corpo sta male.... sono vecchio (parole accompagnate da un sorriso ndr.). A parte gli scherzi, va tutto bene: abbiamo vinto e quello è l'importante. Solo il gol preso non mi va bene. Ma può capitare".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Marotta svela il mercato dell'InterL'Inter vola con Zielinski, Lautaro e Thuram

Inter, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS