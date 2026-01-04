Diletta Leotta preoccupata per la mano in testa di Bisseck: il siparietto in tv dopo la vittoria dell'Inter

Un simpatico siparietto ha caratterizzato il post Inter-Bologna. Bisseck , che ha guidato la difesa nerazzurra al successo contro i rossoblù, è stato intervistato da Dazn al termine della gara. "Non potevi iniziare il 2026 in modo migliore", esordisce Diletta Leotta . Ma il tedesco, sembra non entusiasmarsi. Anzi, dopo essersi messo una mano sulla testa e manifestando una certa insofferenza, risponde con un serafico: "Grazie".

Bisseck, il botta e risposta dopo Inter-Bologna

Parole che hanno scatenato la reazione della conduttrice, che in studio sembrava preoccuparsi per le condizioni del centrale nerazzurro: "Come stai, va tutto bene?". A quel punto Bisseck si lascia andare: "Il corpo sta male.... sono vecchio (parole accompagnate da un sorriso ndr.). A parte gli scherzi, va tutto bene: abbiamo vinto e quello è l'importante. Solo il gol preso non mi va bene. Ma può capitare".