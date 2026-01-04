"Chivu ha parlato troppo": ecco perché al suo posto si è presentato Kolarov dopo Inter-Bologna

" Chivu sembra uno calmo, ma non lo è per nulla. Cristian urla di più di quanto facesse Inzaghi anche se da Simone io ero più lontano, ero dall'altra parte...”. Così Aleksandar Kolarov dopo Inter-Bologna 3-1 . Il vice allenatore dell' Inter si è presentato in diretta tv per sopperire all'impossibilità di Cristian Chivu di parlare, dato che è rimasto senza voce al termine del match.

Inter-Bologna, Kolarov: "Lautaro è da sempre il nostro leader"

Kolarov ha spiegato: “Io devo mantenere un buon livello di comunicazione perché lui parla in modo veramente bello. Anche lui ha capito che a Riyadh, contro il Bologna, abbiamo sfruttato poco le nostre occasioni. La squadra ha giocato bene sin dal primo minuto. Lautaro? Lui è da sempre il nostro leader e gli vanno fatti i complimenti. Non sbaglia mai. Oggi volevamo fare un quadrato alzando lui e isolando Thuram davanti al difensore. Poi lui è molto bravo nel capire dove muoversi, l’azione del primo gol è frutto di questo lavoro”.

Kolarov dopo Inter-Bologna: "Siamo primi e vogliamo rimanere lì"

L'Inter di Chivu va, Kolarov aggiunge e conclude: “Noi non volevamo stravolgere nulla, ma aggiungere delle cose. La squadra è andata vicina a vincere tanto, ma non ha sfruttato quanto ha creato. Noi abbiamo toccato alcuni punti umani poi, lavorando sul campo, la squadra sta prendendo una piega importante. Ora siamo primi e vogliamo rimanere lì anche se c’è tanto da lavorare”.