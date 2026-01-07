Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
Frattesi fuori dal progetto Inter: il Galatasaray accelera. Ecco tutte le cifre

Il centrocampista nerazzurro a un passo dalla cessione: il club turco gli offre un ingaggio da 5 milioni
Pietro Guadagno
1 min
MILANO - Niente Parma per Frattesi. Un affaticamento all’adduttore, infatti, lo ha escluso dal viaggio in Emilia. E’ stato il diretto interessato a comunicare di non sentirsi al meglio. Non dovrebbe essere di nulla di grave ed è stato adottato lo stesso trattamento riservato a Diouf, out con il Bologna e ieri rimasto anche lui a Milano per tornare pienamente a disposizione con il Napoli. È chiaro però che la situazione resta di Frattesi resta legata anche al mercato.

Frattesi e il Galatasaray, tutte le cifre del possibile affare

L’interesse del Galatasaray esiste, ma non si è ancora concretizzato in un’offerta. Solo ipotesi sulle modalità dell’operazione, ovvero un prestito da 5 milioni con opzione di riscatto fissata a 30. L’Inter è intenzionata a prendere in considerazione l’affare soltanto se la condizione per trasformare il diritto di riscatto in obbligo sia automatica o quasi. L’altro nodo sono le effettive intenzioni di Frattesi, che negli ultimi giorni ha dato la sua disponibilità a valutare la proposta del Gala visto che sul tavolo ci sarebbe un ingaggio da quasi 5 milioni. Tutt’altro che scontato, però, che accetti. 

