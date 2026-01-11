Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chivu e la sindrome da scontro diretto: "Non mi interessa, giocata una grande partita"

Il tecnico dell'Inter commenta il pareggio con il Napoli: "C'è il rammarico di essere andati due volte avanti e non essere riusciti a chiuderla, ma ci sono anche gli avversari"
2 min
TagsInternapoliChivu
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Ancora niente vittorie negli scontri diretti per l'Inter, fermata dal Napoli nel suo tentativo di fuga. Un dato che però non preoccupa il tecnico dei nerazzurri Chivu, che commentando il match glissa su questa presunta 'sindrome'.

"C'è rammarico per non averla chiusa"

"Più che degli scontri diretti, preferisco parlare della partita tra due squadre forti. C'è il rammarico di essere andati due volte in vantaggio e non aver avuto la lucidità di portarla fino in fondo, ma è anche merito degli avversari, che non si sono mai arresi. Da stasera portiamo a casa l'atteggiamento, la voglia di andare sempre avanti, qualche volta anche esagerando. Ma abbiamo sempre creato gioco e cercato le occasioni a prescindere dalla forza dell'avversario. Ad inizio secondo tempo loro ci hanno messo in grande difficoltà, ma poi ne siamo usiciti bene con un palleggio più prolungato".

 

 

"Inter e Napoli alzano il livello della Serie A"

"Dispiace non aver vinto lo scontro diretto, ma resta il fatto che Inter e Napoli hanno alzato il livello della Serie A con una partita di questo tipo. Però si va avanti e si fa di tutto per affrontare una battaglia che sarà punto a punto fino alla fine. In quante lotteranno? Penso in quattro, cinque, ma eravamo consapevoli di questa lotta e ci saremo fino alla fine. Sul palleggio corto del Napoli noi eravamo un po' lunghi e in ritardo sulla pressione, ma mi tengo questa voglia della squadra, anche nelle sue esagerazioni e nei suoi errori. Alla fine per quello che si è visto in campo è giusto che sia finita così"

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Serie A, Inter-Napoli 2-2: McTominay showDe Laurentiis esalta il Napoli: "Favolosi!"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS