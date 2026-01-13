Inter, come la giri non va mai bene

Senza una narrazione, non si va da nessuna parte. E non provate a opporre la forza dei numeri, sarete inesorabilmente incastonati nel girone dei vintage o, peggio, dei boomer. La vita percepita è superiore alla vita reale. Ormai persino nello sport che un tempo aveva il pregio di tracciare una linea: chi è davanti, ha vinto; chi è dietro, ha perso. Le chiacchiere stavano a zero. Stavano. Non è più così. Oggi è considerato da ingenui fermarsi a