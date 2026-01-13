Calhanoglu, ecco l'esito della risonanza magnetica dopo lo stop. I tempi di recupero    

Le sensazioni si sono trasformate in realtà in casa Inter. L'infortunio di Calhanoglu non è così grave. Gli esami, svolti dal turco stamattina presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. Traduzione: Hakan dovrà stare ai box per poco tempo. Domani, nel recupero casalingo contro il Lecce, non sarà rischiato e la stessa cosa probabilmente avverrà per la gara di sabato nella trasferta contro l'Udinese. La sua stagione, comunque, non è compromessa. Si tratta di un problema risolvibile nel giro di qualche giorno.