Calhanoglu, ecco l'esito della risonanza magnetica dopo lo stop. I tempi di recupero
Le sensazioni si sono trasformate in realtà in casa Inter. L'infortunio di Calhanoglu non è così grave. Gli esami, svolti dal turco stamattina presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. Traduzione: Hakan dovrà stare ai box per poco tempo. Domani, nel recupero casalingo contro il Lecce, non sarà rischiato e la stessa cosa probabilmente avverrà per la gara di sabato nella trasferta contro l'Udinese. La sua stagione, comunque, non è compromessa. Si tratta di un problema risolvibile nel giro di qualche giorno.
Calhanoglu, il report medico dell'Inter
"Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni", si legge nel report medico pubblicato sul sito ufficiale dell'Inter.