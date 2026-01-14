Marotta freddo su Conte: "Non commento, ognuno è libero..."

MILANO - Dal Maradona a San Siro, un botta e risposta glaciale tra il tecnico del Napoli Antonio Conte e il presidente dell'Inter Beppe Marotta . Prima di Napoli-Parma , l'allenatore azzurro risponde su quanto accaduto nella sfida contro l'Inter e la sua espulsione: "È un episodio che sta vedendo protagonisti tanti allenatori: vuol dire che qualcosa non funziona ".

Marotta e Conte, botta e risposta da Napoli a Milano

Qualche ora dopo, da Milano, arriva la domanda su queste parole a Beppe Marotta, che resta però 'freddo' e ignora la provocazione lanciata da Conte: "Non commento. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole". Poi si concentra su quella che definisce la notizia del giorno: "Dumfries recupera velocemente, non dimentichiamoci che ci è mancato nelle ultime domeniche. Non è facile trovare un profilo all'altezza dell'Inter. Rientro Dumfries a febbraio? Non voglio pronunciarmi, però siamo ottimisti". Infine sugli scontri diretti: "Credo sia una considerazione statistica, le prestazioni sono state sempre buone. La rosa si è ringiovanita, è normale che l'esperienza necessaria per rimediare ad alcuni errori non è ancora altissima. Fa parte di un discorso di crescita. Ci sono tantissimi punti a disposizione, le cosiddette provinciali iniziano a dare fastidio alle grandi con prestazioni buone, adesso si comincia a guardare alla classifica".