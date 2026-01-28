Inter, infortunio muscolare per Barella: quante partite può saltare

L' Inter a Dortmund, contro il Borussia , tenterà di strappare la qualificazione tra le prime otto nella fase di campionato di Champions League . Per la sfida, Chivu non avrà a disposizione Nicolò Barella . Il centrocampista si è sottoposto a degli esami all'Istituto Humanitas che hanno evidenziato un problema muscolare.

Infortunio per Barella: le partite in cui Chivu dovrà fare a meno del centrocampista

L'Inter, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le condizioni del centrocampista: "Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno". Barella, oltre alla partita contro il Borussia Dortmund, potrebbe saltare le sfide contro la Cremonese in campionato e il Torino in Coppa Italia. L'obiettivo del club è quello di averlo a disposizioneper la sfida contro il Sassuolo, l'ultima prima del derby d'Italia con la Juventus.