martedì 3 febbraio 2026
Il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo contro Audero è in condizioni critiche

Il 30enne romagnolo, accusato di aver scagliato l'ordigno in campo, sarà sottoposto a una serie di operazioni
Le condizioni del tifoso interista che ha lanciato un petardo in campo durante la sfida dei nerazzurri contro la Cremonese, stordendo il portiere avversario Audero, restano critiche. Il 40enne romagnolo, incensurato e appartenente all'Inter club San Marino, è stato trasferito dall'ospedale di Cremona a quello di Modena, dove rimane sorvegliato. Sarà sottoposto a una serie di operazioni alla mano, lesionata durante il lancio di un secondo ordigno. Intanto la Digos della questura di Cremona sta passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere dello stadio Zini per chiarire esattamente le responsabilità.

