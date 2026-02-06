Thuram incontra il suo idolo Adriano: la reazione di Chivu alla sorpresa dell'Inter è virale

“Incontrare il proprio idolo. Un film, play by Marcus Thuram e Adriano O Imperador". Così l'Inter ha documentato attraverso un video su X la sorpresa che ha lasciato senza parole Marcus Thuram, che non ha mai nascosto di ammirare profondamente l'ex attaccante brasiliano: la possibilità di incontrare Adriano lo ha visibilmente emozionato. I due si sono stretti in un intenso abbraccio e poi hanno posato insieme per una foto con una maglia dell'Inter speciale: una 10 di Adriano, rigorsamente fatta autografare.