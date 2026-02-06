Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Thuram incontra il suo idolo Adriano: la reazione di Chivu alla sorpresa dell'Inter è virale

L'attaccante francese è apparso visibilmente emozionato per la possibilità di conoscere l'Imperatore, accolto a braccia aperte dal tecnico dei nerazzurri
TagsMarcus ThuramAdrianoInter
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

“Incontrare il proprio idolo. Un film, play by Marcus Thuram e Adriano O Imperador". Così l'Inter ha documentato attraverso un video su X la sorpresa che ha lasciato senza parole Marcus Thuram, che non ha mai nascosto di ammirare profondamente l'ex attaccante brasiliano: la possibilità di incontrare Adriano lo ha visibilmente emozionato. I due si sono stretti in un intenso abbraccio e poi hanno posato insieme per una foto con una maglia dell'Inter speciale: una 10 di Adriano, rigorsamente fatta autografare.

Adriano in vistia ad Appiano Gentile: Chivu lo accoglie a braccia aperte

E la visita ad Appiano Gentile dell'Imperatore non ha lasciato altrettanto indifferente Cristian Chivu, ex compagno di squadra di Adriano proprio all'Inter. Una stretta di mano vigorosa e un abbraccio non meno affettuoso è stata riservata dall'allenatore dei nerazzurri all'ospite d'eccezione, che ha seguito l'allenamento con un paio di occhiali da sole dispensando sinceri sorrisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

