L'Inter celebra Lautaro sui social, ma i troppi errori mandano su tutte le furie i tifosi

Con la vittoria per 0-5 in casa del Sassuolo ed il gol messo a segno al 50' minuto, Lautaro Martinez raggiunge i 171 gol con la maglia dell'Inter , un traguardo storico che lo porta in terza posizione- al pari di Roberto Boninsegna - dei migliori marcatori di sempre dell'Inter. Davanti all'argentino, solo Altobelli (209) e Meazza (284) . Per festeggiare il traguardo raggiunto la società ha pubblicato un video creato con l'aiuto dell'AI , con le esultanze ed i trofei vinti dal numero 10 con l'Inter, però i tifosi non hanno particolarmente gradito .

Video con l' AI: tra numeri e stemmi sbagliati

Il video pubblicato per i 171 gol di Lautaro Martinez, è sicuramente un bel modo per celebrare un traguardo così importante sia per l'Inter che per il giocatore stesso, ma l'AI ha commesso qualche piccolo errore che non è sfuggito ai più attenti. Spesso, infatti, il logo dell'Inter appare sbagliato o con qualche piccolo dettaglio fuori posto. Stessa cosa succede per il numero di maglia e di pantaloncino del Toro, che dal 10 veste prima il 77, poi il 20 ed in fine il 23.

I tifosi infiammano i social: ecco i commenti

Il video celebrativo, non è particolarmente stato apprezzato dai tifosi, che hanno individuato i vari errori presenti e si sono scatenati: dai più pacati: "Che brutto video... Tutto AI e pure di pessima qualità", "Ma non si poteva utilizzare un videomaker invece di sta roba immonda" o ancora "Ma perché avete fatto video con IA per immagini reali che son successo davvero? Hahahahaha". Fino a quelli ironici "Sembra fatto da un milanista", "Prosciugato il rio delle amazzoni per fare sta roba invece di un video serio". Insomma gli interisti non hanno gradito gli errori presenti nel video, soprattutto per festeggiare un traguardo così importante per il loro bomber e capitano.