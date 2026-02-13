Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Chivu e la frecciatina al silenzio di Spalletti: "Ho chiesto all'addetto stampa di mandare Lautaro ma..."

L'allenatore dell'Inter ha risposto a modo sua alla decisione della Juventus alla vigilia del derby d'Italia
4 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia. La Juventus, al posto dell'allenatore, ha deciso di mandare il capitano, Manuel Locatelli, ha rispondere alle domande dei giornalisti. Un fatto che ha scaturito una risposta da parte dell'allenatore dell'Inter. Chivu, seduto in conferenza, ha infatti dichiarato: "Ho detto all'addetto stampa di mandare Lautaro, ma non hanno voluto, hanno voluto me... avremmo pareggiato la scelta della Juventus".

Chivu prima di Inter-Juve: "Barella e Calhanoglu a disposizione"

Dopo la battuta ironica, Chivu ha proseguito: "Quando ci sono partite ravvicinate per un allenatore è difficile parlare: non cambia tanto il nostro punto di vista. Sarebbe stata una scelta, quella di non venire a parlare, che avrei condiviso volentieri". Quindi, l'allenatore ha dato notizie circa due recuperi importanti: "Barella e Calhanoglu si allenano da lunedì, oggi è venerdì. Sono a disposizione". Chivu incontrerà Spalletti, che lo ha allenato ai tempi della Roma: "E' migliorato molto. Sta facendo giocare bene le sue squadre. Spalletti , da giovane allenatore, è un modello da seguire. La Juve è una squadra ibrida con tanti verticalità". Come si prepara Inter-Juve? Ha risposto Chivu: "Non dobbiamo essere presuntuosi, è importante l'equilibrio. Deve essere domata la mente. Entriamo in campo sempre per vincere. Il campionato è ancora lungo". 

"Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri"

Chivu è pasasto a parlare delle polemiche arbitrali: "Inizierò a parlare di questo aspetto quando un allenatore dirà che l'episodio è stato a favore. Ci si lamenta sempre quando si sbaglia. Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri: se l'Italia ha saltato due Mondiali di fila non contano gli arbitri". Un altro tema toccato dall'allenatore riguarda Thuram, dopo le polemiche della gara di andata, quando fu inquadrato ridendo col fratello: "Deve ridere ancora col fratellino perchè gli vuole bene. Marcus è un ragazzo solare, preferisco così. Gi chiedo di essere più egoista: è un altruista con la A maiuscola. Hanno una bella storia di famiglia, con dei bei valori".

Chivu su Brignone: "Un esempio"

Infine, l'allenatore dell'Inter ha elogiato Federica Brignone all'indomani dell'oro olimpico vinto nel SuperG femminile: "Sono storie che commuovono, importanti. Un esempio per tutti. Dobbiamo lasciare un'eredità e dei valori. La storia di Brignone è bellissima, anche i giovani devono vedere questi esempi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

