lunedì 16 febbraio 2026
Gattuso e l’Italia sicuri su Bastoni: nessuna conseguenza, non verrà escluso dai convocati

Non ci saranno conseguenze con la Nazionale. Per il club il contatto con Kalulu non può essere negato
Pietro Guadagno
2 min
La valutazione della società nerazzurra  è la stessa manifestata da Chivu nel dopo-gara. Ovvero che la prima ingenuità sia stata di Kalulu, che, allungando il braccio, abbia poi indotto l'arbitro all’errore. Lo stesso atteggiamento sbagliato adottato proprio da Bastoni contro il Liverpool: un suo lieve tocco sulle spalle di Wirtz, infatti, poi caduto come se avesse incassato chissà quale trattenuta, aveva “provocato” la revisione del Var e, quindi, il rigore costato all'Inter la sconfitta. Tra le tante voci che si sono alzate in queste ore, non è mancato chi voleva, addirittura, un’esclusione di Bastoni dalla Nazionale. Ebbene, non accadrà.

Trattamento differente

Oggi, intanto, è previsto un intervento di Marotta, che, con ogni probabilità, parlerà a margine dell’Assemblea di Lega. Come premesso, l’Inter è pronta ad alzare le barricate. Nessuno mette in discussione che Kalulu non andasse espulso. Ma si è trattato di un errore come ce ne sono stati tanti altri nel corso del campionato. E non certo meno pesanti. Proprio la squadra nerazzurra, nella sfida di andata con il Napoli, subì un rigore che fu universalmente riconosciuto come inesistente e che, inevitabilmente, condizionò il resto della gara, poi vinta dalla squadra partenopea. Dopo il fischio finale, Marotta parlò in televisione per lamentarsi, ma con toni differenti rispetto a quelli adottati dalla dirigenza juventina. E, peraltro, l’errore, pur chiaro, ebbe un’eco minore. Più o meno uguale il discorso per altre situazioni, considerate simulazioni: per nessuna c’è stata una reazione paragonabile rispetto all’episodio di Bastoni.

