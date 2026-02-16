Moratti sul caso Bastoni: "Adesso la Juve fa la vittima, sono cambiati i tempi"

Le scorie di Inter-Juve continuano a caratterizzare anche l'inizio della settimana che porta ai playoff di Champions League. Chi ha vissuto tanti derby d'Italia da presidente è senza dubbio Massimo Moratti , ex numero uno del club nerazzurro, interpellato a margine degli episodi che hanno provocato la dura reazione della società bianconera. Dal contatto Bastoni-Kalulu alle immagini che hanno fatto il giro del web, con Spalletti, Comolli e Chiellini faccia a faccia con l'arbitro La Penna .

Moratti: "Contatto Bastoni-Kalulu? Simulazione entusiasta..."

Ospite di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti si è espresso così a proposito del discusso contatto Bastoni-Kalulu: "Le simulazioni mi infastidiscono, hanno fatto venire la noia. Quella dell'altra sera è una simulazione entusiasta: Bastoni ha fatto un salto incredibile dopo un allungamento del braccio dell'avversario, che ha messo nelle condizioni Bastoni di approfittarne. Il ragazzo si è entusiasmato su questa possibilità, risolta in un'ingiustizia, perché l'altro giocatore non aveva fatto un fallo grave". Sul discorso Scudetto, ora, Moratti non ha dubbi: "Mi sembra che l'Inter stia facendo tutto quello che era necessario fare, ma anche molto di più. Il cambio di allenatore aveva creato dubbi e invece questi dubbi sono spariti. L'Inter dovrebbe essere sulla strada buona, non diciamo di più, ma è già tanto".

Caso Bastoni, Moratti esclude provvedimenti di Gattuso

In ottica Nazionale, secondo Massimo Moratti, Alessandro Bastoni non rischia particolari sanzioni: "Credo che farà a meno di castigarlo. Per Bastoni già è un castigo tutto l'attacco. Se ci si mette anche Gattuso, che già non ha una Nazionale fortissima. Mi sembra non valga la pena. Non so cosa sia passato per la mente a Bastoni in quel momento, certamente ora è in mezzo a una bufera. Povero ragazzo, spero passi in fretta. Chivu chiaramente l'ha difeso pubblicamente, magari a tu per tu gli avrà detto qualcosa".

Moratti, frecciata alla Juve: "Sono cambiati i tempi..."

Durissime le proteste del club bianconero, in tutte le sue componenti. Tra i segnali lanciati, anche la telefonata di John Elkann al presidente della Figc Gabriele Gravina: "Sono cambiati i tempi - ha ironicamente sottolineato Moratti -. Adesso la Juve si lamenta, fa la vittima, è un fatto nuovo. Mi pare abbiano esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così. Proteste normali, ma fanno venire in mente vecchie storie", ha concluso l'ex numero uno dell'Inter.