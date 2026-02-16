Panatta durissimo su Bastoni: "Sono sincero, stavo vedendo la partita poi...". E arriva la proposta contro i simulatori
Non ci sta, Adriano Panatta. Nel caos mediatico seguito alla scelta (sbagliata) di La Penna di espellere Kalulu dopo la simulazione di Bastoni non manca l'opinione dell'ex stella del tennis italiano. Intervenuto davanti alle telecamere della Nuova Ds, Adriano ha raccontato senza filtri le sue sensazioni dopo aver visto l'episodio incriminato in Inter-Juve: "Mi sono visto la partita fino all'episodio di Bastoni. Era un bel match e mi stavo divertendo. Poi, dopo quell'episodio, ho cambiato canale e mi sono messo a vedere un film. Non è una roba accettabile e voglio fare una proposta - ha proseguito Panatta -. Visto che c'è la prova televisiva, introduciamola sulla simulazione: chi esagera evidenziando un fallo leggerissimo verrà punito con tre giornate di squalifica. Se ci fosse stata questa regola, Bastoni avrebbe simulato? Secondo me no. Il problema è che i giocatori continueranno sempre a simulare fino a quando non ci sarà la certezza della pena. A quel punto le cose cambieranno. Di questo ne sono certo".
Panatta e il ragionamento sugli infortuni del Napoli (e non solo)
Panatta ha poi parlato anche della questione infortuni che sta martoriando la stagione del Napoli di Conte e non solo: "Antonio, che è un grandissimo allenatore, sa perfettamente cosa deve fare e lui si adatterà a tutte le situazioni che gli capiteranno. Lui contro la Roma è ricorso addirittura a cinque cambi e quindi sa quello che deve fare in campo. 35 infortuni in stagione? Se almeno 20 fossero muscolari, allora vuol dire che qualcosa nella preparazione non ha funzionato... Tutti gli sport sono ormai diventati estremi per il fisico perché vanno tutti a duemila all'ora quindi è normale che ci siano più infortuni traumatici e muscolari. La sollecitazione muscolare che hanno oggi gli atleti non li avevano quelli di 30 anni fa, è un dato oggettivo".