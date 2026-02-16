Panatta durissimo su Bastoni: "Sono sincero, stavo vedendo la partita poi...". E arriva la proposta contro i simulatori

Non ci sta, Adriano Panatta. Nel caos mediatico seguito alla scelta (sbagliata) di La Penna di espellere Kalulu dopo la simulazione di Bastoni non manca l'opinione dell'ex stella del tennis italiano. Intervenuto davanti alle telecamere della Nuova Ds, Adriano ha raccontato senza filtri le sue sensazioni dopo aver visto l'episodio incriminato in Inter-Juve: "Mi sono visto la partita fino all'episodio di Bastoni. Era un bel match e mi stavo divertendo. Poi, dopo quell'episodio, ho cambiato canale e mi sono messo a vedere un film. Non è una roba accettabile e voglio fare una proposta - ha proseguito Panatta -. Visto che c'è la prova televisiva, introduciamola sulla simulazione: chi esagera evidenziando un fallo leggerissimo verrà punito con tre giornate di squalifica. Se ci fosse stata questa regola, Bastoni avrebbe simulato? Secondo me no. Il problema è che i giocatori continueranno sempre a simulare fino a quando non ci sarà la certezza della pena. A quel punto le cose cambieranno. Di questo ne sono certo".