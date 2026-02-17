Caos Inter-Juve, spunta un nuovo labiale in campo tra Lautaro e Kalulu: la frase dell’attaccante fa discutere
É ancora tutto lì. Il caso Kalulu-Bastoni rimane in bella vista, sempre infuocato e alimentato da commenti e opinioni. Il risultato tra Inter e Juve è passato in ultimo piano. Alla luce del sole c’è solo il caos che ha portato al doppio giallo del difensore bianconero. E arrivano altre immagini di quel concitato momento: la BordoCam di Dazn ha pizzicato una scena che farà ancora più discutere.
Le immagini tra Lautaro Martinez e Kalulu
Nel caos delle proteste emerge un siparietto significativo: Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, si avvicina proprio a Kalulu nel tentativo di calmare la situazione. Le sue parole, colte chiaramente dalle telecamere, raccontano molto del clima in campo: “Non è giallo, ma ormai ha fischiato”. Una frase che suona come un tentativo di abbassare la tensione e riportare la calma, riconoscendo implicitamente la discutibilità della decisione arbitrale. Ma il danno ormai è fatto: Kalulu negli spogliatoi, Juve in dieci e polemiche infinite.