Caos Inter-Juve, spunta un nuovo labiale in campo tra Lautaro e Kalulu: la frase dell’attaccante fa discutere

É ancora tutto lì. Il caso Kalulu-Bastoni rimane in bella vista, sempre infuocato e alimentato da commenti e opinioni. Il risultato tra Inter e Juve è passato in ultimo piano. Alla luce del sole c’è solo il caos che ha portato al doppio giallo del difensore bianconero. E arrivano altre immagini di quel concitato momento: la BordoCam di Dazn ha pizzicato una scena che farà ancora più discutere.