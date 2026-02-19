Le parole di Chivu sull'infortunio di Lautaro Martinez mettono ansia: club e tifosi tremano
Lautaro Martinez rischia un lungo stop. A confermarlo è stato proprio Cristian Chivu, apparso piuttosto preoccupato al termine della partita persa dall'Inter in casa del Bodo/Glimt. L'attaccante nerazzurro è uscito al 61' per un problema al polpaccio, lasciando spazio a Marcus Thuram. Nelle prossime ore tutti gli esami strumentali del caso: oltre alla sfida con il Lecce, l'Inter teme di perdere l'argentino anche per il ritorno dei playoff di Champions League e per l'imminente derby con il Milan di Allegri.
Infortunio Lautaro, Chivu a Prime Video: "Si è fatto male, è abbastanza serio"
Così Cristian Chivu ad Amazon Prime Video nel dopo gara di Bodo/Glimt-Inter: "Lautaro secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ce ne sono altri che hanno problemi. Perso Lautaro? Significa che si è fatto male, è abbastanza serio. Ora dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Tra tre giorni c'è il Lecce". Anche ai microfoni di Sky Sport, Chivu non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni e i tempi di recupero del suo capitano: "Per me Lautaro si è fatto male, per un po' di tempo lo avremo fuori".