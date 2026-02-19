Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Le parole di Chivu sull'infortunio di Lautaro Martinez mettono ansia: club e tifosi tremano

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter preoccupano i tifosi in vista del ritorno con il Bodo/Glimt e del prossimo derby con il Milan di Allegri
2 min
TagsLautaro MartinezInterChampions League
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Lautaro Martinez rischia un lungo stop. A confermarlo è stato proprio Cristian Chivu, apparso piuttosto preoccupato al termine della partita persa dall'Inter in casa del Bodo/Glimt. L'attaccante nerazzurro è uscito al 61' per un problema al polpaccio, lasciando spazio a Marcus Thuram. Nelle prossime ore tutti gli esami strumentali del caso: oltre alla sfida con il Lecce, l'Inter teme di perdere l'argentino anche per il ritorno dei playoff di Champions League e per l'imminente derby con il Milan di Allegri.

Infortunio Lautaro, Chivu a Prime Video: "Si è fatto male, è abbastanza serio"

Così Cristian Chivu ad Amazon Prime Video nel dopo gara di Bodo/Glimt-Inter: "Lautaro secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ce ne sono altri che hanno problemi. Perso Lautaro? Significa che si è fatto male, è abbastanza serio. Ora dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Tra tre giorni c'è il Lecce". Anche ai microfoni di Sky Sport, Chivu non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni e i tempi di recupero del suo capitano: "Per me Lautaro si è fatto male, per un po' di tempo lo avremo fuori".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Rivivi Bodo/Glimt-InterCapello, bacchettata a Inter e Juve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS