Le parole di Chivu sull'infortunio di Lautaro Martinez mettono ansia: club e tifosi tremano

Infortunio Lautaro, Chivu a Prime Video: "Si è fatto male, è abbastanza serio"

Così Cristian Chivu ad Amazon Prime Video nel dopo gara di Bodo/Glimt-Inter: "Lautaro secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ce ne sono altri che hanno problemi. Perso Lautaro? Significa che si è fatto male, è abbastanza serio. Ora dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Tra tre giorni c'è il Lecce". Anche ai microfoni di Sky Sport, Chivu non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni e i tempi di recupero del suo capitano: "Per me Lautaro si è fatto male, per un po' di tempo lo avremo fuori".