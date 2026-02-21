Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chivu stanco del caso Bastoni: "Capitolo chiuso, ci ha messo la faccia. Bodo? Qualificazione aperta"

Il tecnico dell'Inter applaude i suoi dopo la vittoria sul Lecce e mette la parole fine sulla situazione intorno al difensore
1 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

LECCE - “Dovevamo sfruttare meglio le palle inattive, oggi ne abbiamo avute tante. Nel primo tempo non le abbiamo battute bene, mentre nella ripresa siamo migliorati. Abbiamo buoni specialisti, e poi c’è Dimarco con il suo grande sinistro. Ora pensiamo al Bodo: andiamo avanti colpo su colpo, consapevoli delle difficoltà. Nessuno regala nulla, la gara è ancora aperta e la qualificazione resta in bilico”. Ha parlato così il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce. Ok i tre punti in campionato, ora si guarda avanti.

Chivu e il caso Bastoni

“È una pagina chiusa. Apprezzo la sua professionalità: ha capito l’errore, ci ha messo la faccia e ha chiesto scusa. Sa anche lui che la squadra viene prima di tutto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

L'Inter è implacabile: vince per 2-0Bastoni sommerso dai fischi durante Lecce-Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS