Chivu stanco del caso Bastoni: "Capitolo chiuso, ci ha messo la faccia. Bodo? Qualificazione aperta"

LECCE - “Dovevamo sfruttare meglio le palle inattive, oggi ne abbiamo avute tante. Nel primo tempo non le abbiamo battute bene, mentre nella ripresa siamo migliorati. Abbiamo buoni specialisti, e poi c’è Dimarco con il suo grande sinistro. Ora pensiamo al Bodo: andiamo avanti colpo su colpo, consapevoli delle difficoltà. Nessuno regala nulla, la gara è ancora aperta e la qualificazione resta in bilico”. Ha parlato così il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce. Ok i tre punti in campionato, ora si guarda avanti.