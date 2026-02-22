Moviola Lecce-Inter: Thuram in fuorigioco con la spalla: giusto annullare

Pur non intervenendo tanto (saranno in totale 18 i falli di gioco fischiati), Manganiello è sempre rimasto in controllo della partita. A contribuire a dare l'indirizzo giusto alla sfida ci sono state le due ammonizioni estratte al 10' del primo tempo per la sbracciata di De Vrij e 7 minuti più tardi per il fallo di Tiago Gabriel. Nel complesso una gara corretta, merito anche dei giocatori. Al 16' del secondo tempo resta qualche dubbio sul recupero del pallone di Bastoni, poteva starci il fallo, mentre è corretta l'ammonizione che riceve il difensore dell'Inter al 42' st per la trattenuta su N'Dri. Voto: 6.