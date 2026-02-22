Corriere dello Sport.it
Moviola Lecce-Inter: Thuram in fuorigioco con la spalla: giusto annullare

L’analisi di tutti gli episodi accaduti nel match giocato a Via del Mare vinto dai nerazzurri di Chivu
Dario Cervellati
2 min
Pur non intervenendo tanto (saranno in totale 18 i falli di gioco fischiati), Manganiello è sempre rimasto in controllo della partita.  A contribuire a dare l'indirizzo giusto alla sfida ci sono state le due ammonizioni estratte al 10' del primo tempo per la sbracciata di De Vrij e 7 minuti più tardi per il fallo di Tiago Gabriel. Nel complesso una gara corretta, merito anche dei giocatori.  Al 16' del secondo tempo resta qualche dubbio sul recupero del pallone di Bastoni, poteva starci il fallo, mentre è corretta l'ammonizione che riceve il difensore dell'Inter al 42' st per la trattenuta su N'Dri. Voto: 6.

Il possibile rigore per l'Inter

Al 25' del secondo tempo, con il pallone lontano, Pio Esposito finisce a terra dopo un colpo al viso nell'area di rigore del Lecce. Nell'episodio Tiago Gabriel ha il braccio un po' alto, ma lo scontro con l'attaccante avversario sembra essere fortuito e non da punire.  

VAR: Paterna 6 
Paterna interviene per far annullare la rete segnata al 6' del secondo tempo da Dimarco. Per l'assistente numero 1 Rossi era quasi impossibile ravvisare la posizione di fuorigioco, per pochi centimetri, di Thuram, autore dell'assist. L'annullamento è stato automatico senza necessità del richiamo dell'arbitro al monitor. Erano, invece, regolari gli altri due gol segnati dall'Inter.  

