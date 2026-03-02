Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Zielinski, il fioretto per vincere prima il derby e poi il doblete con l'Inter: "Faremo di tutto..."

Il centrocampista dei nerazzurri ha parlato alla vigilia dell'andata della semifinale di Coppa Italia al Sinigaglia contro il Como
3 min
TagsZielinskiComo-Intercoppa italia
"Il derby per chiudere il discorso scudetto? Beh, in primis pensiamo al Como e dobbiamo fare bene lì, poi penseremo al derby. Un fioretto se dovessi segnare il gol decisivo nel derby? Non lo so, penso che non sia importante chi farà gol, sarà importante vincere la partita, Ovviamente le ultime partite non sono andate come volevamo, ma penso che proprio nell’ultimo derby in campionato meritavamo qualcosa in più. Ci sarà tempo per prepararlo, per pensare bene a quella partita e dimostrare la nostra forza". Così Piotr Zielinski nel corso di un'intervista a Sport Mediaset. Il centrocampista dell'Inter ha parlato anche della scelta di lasciare il rigore a Chalanoglu contro il Genoa: "Hakan ha un piede educatissimo, penso che calci benissimo i rigori. Era giusto così, è tornato e doveva fare gol. Doveva prendere lui la palla. Questo è anche un gesto per fare squadra"

Zielinski: "Scudetto e Coppa Italia? Sarebbe una cosa fantastica"

Sulla vicinanza dei tifosi dopo l’eliminazione dalla Champions, Zielinski ha aggiunto: "Sicuramente i nostri tifosi sono stati fantastici. Ci hanno sempre sostenuto. Poi, ovviamente, la delusione per l’eliminazione c'era, ma per fortuna abbiamo giocato subito questa partita contro il Genoa e abbiamo dato la giusta risposta. Obiettivo scudetto e Coppa Italia? Sarebbe una cosa fantastica. Faremo di tutto per poter vincere questi due trofei importanti. Abbiamo tutto nelle nostre mani".

Zielinski elogia Nico Paz: "Un fuoriclasse"

Ma bisogna procedere per gradi ed è tempo di sfidare Nico Paz: "Penso che sia un fuoriclasse. Sta dimostrando la sua qualità, ha numeri impressionanti. Sicuramente bisognerà fare tanta attenzione alui, ma non solo, perché comunque il Como gioca un calcio fantastico, ha tantissimi giocatori di qualità e come struttura sono veramente forti. Hanno un grandissimo allenatore e si stanno vedendo gli effetti".

