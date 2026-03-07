Biabiany durissimo, veleno contro De Boer: "Arrogante e presuntuoso. All'Inter pensava di comandare e invece..." 

Ricordate l'esperienza di Frank De Boer sulla panchina dell' Inter ? Quattordici partite all'inizio della stagione 2016/17, cinque vittorie, due pareggi e sette sconfitte, quindi l'esonero . A spiegare il fallimento dell'allenatore olandese è stato un suo ex calciatore, Jonathan Biabiany . L'esterno francese, oggi trentasettenne, in un'intervista a calciomercato.com ha dichiarato: " Aveva un atteggiamento arrogante e presuntuoso ".

Biabiany: "De Boer pensava di comandare. Nel futuro io allenatore o agente"

Biabiany continua a giocare. Da qualche stagione veste la maglia dell'Antequera, in terza divisione spagnola. Ricordando il suo passato all'Inter, ha dichiarato: "Non ho avuto problemi con nessuno in particolare. Ma de Boer aveva un atteggiamento arrogante e presuntuoso. Faceva parte di quei tecnici che da ex giocatori pensano di comandare nello spogliatoio". Chiuso lo sfogo nei confronti dell'olandese, Biabiany ha parlato anche del suo futuro futuro e sull'Inter: "Mi ha tolto dalla squadra e dopo il problema al cuore mi ha ridato il calcio. Nel futuro vorrei rimanere nel calcio, o allenatore o agente".

I primi successi all'Ajax, gli esoneri con Inter, Crystal Palace e in nazionale: la carriera di De Boer

Appesi gli scarpini al chiodo nel 2006, Frank De Boer, dopo aver allenato nelle giovanili dell'Ajax ha preso la guida della squadra di Amsterdam dal 2010 al 2016 vincendo quattro campionati consecutivi. Quindi la chiamata dell'Inter per sostituire Roberto Mancini. L'avventura in nerazzurro, però, non va come sperato, e l'esonero arriva dopo appena quattordici partite tra Serie A ed Europa League. Se il suo mandato a Milano dura 85 giorni, quello successivo anche meno: 75 giorni alla guida del Crystal Palace in Premier League: quattro gare perse consecutive senza aver segnato. De Boer tenta una nuova avventura nel 2018 in MLS. Il suo Atlanta United vince la prima edizione della Campeones Cup, la prima US Open Cup e arriva terzo in classifica generale del campionato, perdendo poi la finale di Conference.

Nnel 2020 gli viene affidata la panchina della nazionale olandese. In Oranje diventa il primo commissario tecnico a non riuscire a conquistare una vittoria nelle sue prime quattro partite. All'Europeo (vinto dall'Italia) esce agli ottavi per mano dalla Repubblica Ceca. La sua ultima avventura risale al 2023, quando da giugno a dicembre ha guidato l'Al Jazira, negli Emirati Arabi Uniti.