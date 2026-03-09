Nuovo infortunio per Calhanoglu: il comunicato e i tempi di recupero

L' Inter è costretta a fare di nuovo a meno di Hakan Calhanoglu . Il centrocampista turco, rimasto in panchina nel derby perso contro il Milan, nella mattinata di oggi si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato un nuovo problema muscolare . Dopo l'infortunio al polpaccio che lo aveva tenuto lontano fuori dal campo per cinque partite a gennaio , adesso Chivu dovrà rinunciare di nuovo al classe '94.

Il comunicato dell'Inter sulle condizioni di Calhanoglu

Le condizioni del centrocampista sono state rese note dall'Inter attraverso un comunicato ufficiale: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni". Calhanoglu non sarà così a disposizione per la sfida del prossimo di turno di campionato in cui l'Inter affronterà l'Atalanta sabato 14 marzo a San Siro alle 15:00.