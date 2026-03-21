Chivu sugli errori arbitrali: "Io parlo di calcio, non di alibi". Poi risponde a Conte

"Siamo pronti per la Fiorentina", così Chivu in conferenza stampa alla vigilia della gara del Franchi. L' Inter deve rispondere alla vittoria del Napoli, che si è rifatto sotto in classifica avvicinandosi a -6, e deve tenere il distacco anche dal Milan. Insomma, la sfida contro la Fiorentina è tutt'altro che banale. Proprio sulla pressione che Conte e il suo Napoli hanno messo ai nerazzurri vincendo a Cagliari, ha risposto Chivu: "Il calcio è pressione, il campionato è lungo e nell'era dei tre punti tutto è possibile. Noi sappiamo il nostro percorso e conosciamo anche le ambizioni delle altre squadre che giustamente pensano di essere competitive fino in fondo. Abbiamo un vantaggio che può essere tanto o poco, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi dando continuità alle nostre ambizioni".

Chivu: "Non voglio alibi"

L'allenatore ha risposto anche sul silenzio stampa dell'Inter dopo la sfida contro l'Atalanta: "Abbiamo preso la decisione insieme per quello che è successo in campo domenica scorsa. Io preferisco parlare sempre di calcio e non di alibi. Abbiamo fatto qualche errore in quella partita dal punto di vista tecnico e tattico, ci siamo fatti qualche domanda senza scuse. Gli errori degli altri non li possiamo controllare. Calo nelle ultime partite? È fisiologico, nell'arco della stagione ci sta. Dobbiamo guardare al nostro miglioramento sapendo che nessuno ti regala nulla".

Il "caso" Thuram

"Thuram? Era già finito sui titoli dei giornali. Lui sa che può fare meglio, è consapevole e si sta impegnando per dare il suo contributo. Vale per lui e per gli altri, non ho consigli da dare in un momento in cui tutte le gare sono finali. Ognuno deve dare il meglio ed essere la migliore versione di se stesso".