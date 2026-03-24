Inter, il calo è naturale ma dopo la pausa c'è la Roma per svoltare

Inter, basta speculare

Ad ogni modo, la convinzione è che sia tutta una questione mentale, non fisica. Come già sottolineato, qualcuno sarà sicuramente stanco: Dimarco, ad esempio, non può andare a mille per un’intera annata. Ma è comunque e sempre la testa a governare tutto. Serve girare l’interruttore e ripartire, con un pizzico in più di convinzione e di fiducia. Accantonando l’idea di gestire o di speculare. Ecco, questo è un concetto a cui Chivu e il suo staff (a Firenze ne ha parlato anche Kolarov) tengono in modo particolare. Ultimamente, hanno visto la squadra assumere l’atteggiamento sbagliato. Contro la Viola, dopo un eccellente primo quarto d’ora, ecco che l’intensità e calata, mentre nella ripresa ha prevalso il pensiero di potersela cavare con quel gol segnato dopo pochi secondi. Solo che l’Inter non se lo può permettere: deve sempre affondare il colpo, non aspettare. Lo dicono anche i numeri, con i 12 punti lasciati per strada in situazioni di vantaggio e gli 8 gol incassati negli ultimi 10’, 9 nell’ultimo quarto d’ora.