Inter, il calo è naturale ma dopo la pausa c'è la Roma per svoltare
Meglio avere 6 punti di vantaggio, piuttosto che inseguire a 6 lunghezze di distanza. Dopo il pareggio con la Fiorentina, che ha permesso a Milan e Napoli di avvicinarsi, in casa Inter prevale il pensare positivo. Ed è inequivocabile che i nerazzurri continuino a guardare tutti dall'alto. Per di più con un cuscinetto ancora consistente. Nessuno nega il calo. Anzi, viene identificato il momento in cui è cominciato, ovvero dalla vittoria con la Juve: è come se l’Inter una parte delle sue certezze le abbia smarrite, lasciate per strada, subendo pure la botta dell’eliminazione dalla Champions con il Bodø/Glimt, che evidentemente non ha aiutato.
Inter, tra pensieri e distrazioni
D’altra parte - ragionano ad Appiano Gentile - momenti del genere in una stagione capitano. Dopo aver infilato un filotto di 14 successi in 15 giornate, un paio di pareggi ci possono scappare. Tanto più che, alla luce dell’andamento della gara, il punto con la Fiorentina viene ritenuto guadagnato. Aveva lasciato più rabbia l’1-1 con l’Atalanta. E non solo per le decisioni arbitrali. Se una frenata rientra nella normalità, è fondamentale riprendersi e rilanciarsi il prima possibile. Da questo punto di vista, la sosta capita al momento giusto. E non solo perché può aiutare a recuperare qualche elemento, vedi Lautaro, o a migliorare la condizione di qualcun altro, vedi Dumfries. Ma anche a sgombrare dalla mente di diversi nerazzurri il pensiero dei play-off Mondiali. Gli azzurri, Zielinski, lo stesso Calha, infatti, sono arrivati al dentro o fuori per gli Usa ed è naturale che, in qualche misura, siano stati condizionati nell’ultimo periodo. L’auspicio, allora, è che tutti strappino quel pass, in modo da non subire altri contraccolpi.
Inter, basta speculare
Ad ogni modo, la convinzione è che sia tutta una questione mentale, non fisica. Come già sottolineato, qualcuno sarà sicuramente stanco: Dimarco, ad esempio, non può andare a mille per un’intera annata. Ma è comunque e sempre la testa a governare tutto. Serve girare l’interruttore e ripartire, con un pizzico in più di convinzione e di fiducia. Accantonando l’idea di gestire o di speculare. Ecco, questo è un concetto a cui Chivu e il suo staff (a Firenze ne ha parlato anche Kolarov) tengono in modo particolare. Ultimamente, hanno visto la squadra assumere l’atteggiamento sbagliato. Contro la Viola, dopo un eccellente primo quarto d’ora, ecco che l’intensità e calata, mentre nella ripresa ha prevalso il pensiero di potersela cavare con quel gol segnato dopo pochi secondi. Solo che l’Inter non se lo può permettere: deve sempre affondare il colpo, non aspettare. Lo dicono anche i numeri, con i 12 punti lasciati per strada in situazioni di vantaggio e gli 8 gol incassati negli ultimi 10’, 9 nell’ultimo quarto d’ora.
La gara con la Roma per la svolta
Volendo, la buona notizia è che nel prossimo turno, si sfideranno Napoli e Milan. Significa che non potranno vincere entrambe... Ma ancora più importante è che, dopo 4 partite, l’Inter torni al successo, mettendo sotto la Roma. Sarebbe la miglior risposta alle ultime difficoltà e il modo migliore per svoltare. I nerazzurri hanno sprecato un jolly. Ne restano almeno altri due. Ma scherzando con il fuoco, si rischia di bruciarsi.
Meglio avere 6 punti di vantaggio, piuttosto che inseguire a 6 lunghezze di distanza. Dopo il pareggio con la Fiorentina, che ha permesso a Milan e Napoli di avvicinarsi, in casa Inter prevale il pensare positivo. Ed è inequivocabile che i nerazzurri continuino a guardare tutti dall'alto. Per di più con un cuscinetto ancora consistente. Nessuno nega il calo. Anzi, viene identificato il momento in cui è cominciato, ovvero dalla vittoria con la Juve: è come se l’Inter una parte delle sue certezze le abbia smarrite, lasciate per strada, subendo pure la botta dell’eliminazione dalla Champions con il Bodø/Glimt, che evidentemente non ha aiutato.
Inter, tra pensieri e distrazioni
D’altra parte - ragionano ad Appiano Gentile - momenti del genere in una stagione capitano. Dopo aver infilato un filotto di 14 successi in 15 giornate, un paio di pareggi ci possono scappare. Tanto più che, alla luce dell’andamento della gara, il punto con la Fiorentina viene ritenuto guadagnato. Aveva lasciato più rabbia l’1-1 con l’Atalanta. E non solo per le decisioni arbitrali. Se una frenata rientra nella normalità, è fondamentale riprendersi e rilanciarsi il prima possibile. Da questo punto di vista, la sosta capita al momento giusto. E non solo perché può aiutare a recuperare qualche elemento, vedi Lautaro, o a migliorare la condizione di qualcun altro, vedi Dumfries. Ma anche a sgombrare dalla mente di diversi nerazzurri il pensiero dei play-off Mondiali. Gli azzurri, Zielinski, lo stesso Calha, infatti, sono arrivati al dentro o fuori per gli Usa ed è naturale che, in qualche misura, siano stati condizionati nell’ultimo periodo. L’auspicio, allora, è che tutti strappino quel pass, in modo da non subire altri contraccolpi.