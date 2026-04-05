Marotta durissimo sul caso Bastoni: "È vergognoso quello che sta succedendo". Poi parla del Friuli per spiegare la crisi dell'Italia

"Il campionato è ancora in una fase interlocutoria. Ogni partita che si gioca, con una squadra di testa o provincia, c'è da fare tanta fatica e avere tanta motivazione perché i giochi sono ancora aperti sia in testa per lo scudetto che in coda per la salvezza". Così Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida tra Inter e Roma .

Marotta duro sul caso Bastoni: "Vergognoso quello che è accaduto"

Il presidente nerazzurro non ha nascosto un certo fastidio per il linciaggio a cui è stato sottoposto Bastoni dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale: "È vergognoso che un ragazzo della sua età sia esposto a questo continuo linciaggio come se fosse il colpevole di chissà cosa. La sconfitta in Bosnia ha origini più lontane. Si sbaglia nella vita, in Italia siamo tutti abituati a diventare psicologi, esperti di calcio, senza sapere con che uomo e che professionista si ha a che fare. Bastoni ha sbagliato, lo abbiamo ammesso, ma è umano e normale. Bastoni è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano e come tale lo consideriamo. Ho letto e ho sentito che è quasi obbligatorio che abbandoni questa maglia ma per ora non ci sono questi estremi, queste condizioni. Poi, come tutti i giocatori, valuteremo quello che accadrà più avanti".