Inter, l’ultimo ostacolo è il sogno Nico Paz: a lungo cercato, lo attende il Real
Due incroci ravvicinati in meno di dieci giorni tra Serie A e Coppa Italia, dove l’osservato speciale sarà sempre lui. Nico Paz per l’Inter rimane un sogno accarezzato, che ancora una volta sarà avversario tra la sfida di domenica sera a Como e il ritorno di coppa il prossimo 21 aprile a San Siro. Il club nerazzurro ha sempre avuto un debole per l’argentino e nell’ultimo anno sono stati molteplici gli incontri tra Javier Zanetti e il padre del giocatore, Pablo Ariel, e non soltanto perché tra i due connazionali ci sono ottimi rapporti. In realtà i piani dell’Inter sono sempre stati complicati fin dall’inizio, sia per il valore del cartellino del calciatore sia perché il Real Madrid vanta una clausola di riacquisto, da 9 milioni nel 2026 e da 10 milioni nel 2027. Non è escluso che i blancos per chiudere la questione si muovano già la prossima estate, con l’obiettivo di testare il gioiellino direttamente al Bernabeu, anche se le carte in tavola potrebbero cambiare con la possibile qualificazione in Champions dei lariani.
La situazione per Nico Paz
Attualmente il Como detiene il 50% dei diritti sul calciatore e in caso di cessione diretta dalla società lariana a un altro club i proventi verrebbero divisi a metà con le merengues, che però appaiono più propensi a farlo tornare per poi decidere in autonomia sul futuro del calciatore. Come però dimostra il pressing costante di Zanetti nell’ultimo anno, l’Inter sarebbe pronta di fronte a qualsiasi scenario (potrebbe contare su quell’extrabudget che Oaktree attiverebbe in caso di colpo a effetto per rinforzare la cifra tecnica della rosa): ma la strada oggi sembra segnata. Un tentativo rispetto al colpo d’autore, i nerazzurri lo avevano già fatto l’estate scorsa, prima per Ademola Lookman e poi per Manu Konè, salvo poi rimandare tutto in attesa dell’incastro giusto. Non aver fatto strada in Champions in questa stagione, perdendo i preziosi introiti Uefa, è un dato di fatto senza però che si leghi direttamente al budget a disposizione del club per un rinforzo di livello dal prossimo mercato estivo.
Il Real Madrid vuole esercitare la recompra per Nico Paz
Tornando a Nico Paz, gli ultimi indizi vanno tutti nella direzione scelta in casa Real da Florentino Perez, deciso a esercitare la recompra a sua disposizione nonostante nel ruolo dell’argentino ci siano già giocatori del calibro di Brahim Díaz, Guler e Bellingham. Molto dipende da eventuali uscite su questo fronte. L’ultima volta che le voci nerazzurre sono tornate a incendiarsi è stato meno di un mese fa, quando a Milano c’è stata una cena tra Zanetti, il giocatore con suo padre e l’ex Milito per un tavolo tutto argentino. I prossimi incontri ravvicinati saranno quelli sul campo, dove la posta in palio sarà altissima. L’Inter vuole chiudere i conti per lo scudetto e prendersi la finale di Coppa Italia, ma anche il Como si sta giocando tutto tra la semifinale di ritorno del trofeo nazionale e l’assalto al quarto posto che varrebbe la Champions. Alla finestra rimane il Real Madrid, spettatore a dir poco interessato.