Inter, l’ultimo ostacolo è il sogno Nico Paz: a lungo cercato, lo attende il Real 

Due incroci ravvicinati in meno di dieci giorni tra Serie A e Coppa Italia, dove l’osservato speciale sarà sempre lui. Nico Paz per l’Inter rimane un sogno accarezzato, che ancora una volta sarà avversario tra la sfida di domenica sera a Como e il ritorno di coppa il prossimo 21 aprile a San Siro. Il club nerazzurro ha sempre avuto un debole per l’argentino e nell’ultimo anno sono stati molteplici gli incontri tra Javier Zanetti e il padre del giocatore, Pablo Ariel, e non soltanto perché tra i due connazionali ci sono ottimi rapporti. In realtà i piani dell’Inter sono sempre stati complicati fin dall’inizio, sia per il valore del cartellino del calciatore sia perché il Real Madrid vanta una clausola di riacquisto, da 9 milioni nel 2026 e da 10 milioni nel 2027. Non è escluso che i blancos per chiudere la questione si muovano già la prossima estate, con l’obiettivo di testare il gioiellino direttamente al Bernabeu, anche se le carte in tavola potrebbero cambiare con la possibile qualificazione in Champions dei lariani.