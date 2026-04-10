Lautaro infortunato, salta Como-Inter: il comunicato ufficiale

Neanche il tempo di rientrare per firmare l'allungo da scudetto con la doppietta segnata alla Roma, che Lautaro Martinez si ferma ancora. La pessima notizia è giunta a Chivu dopo l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto il capitano dell'Inter, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo già lesionato contro il Bodo Glimt e chè è costato lo stop di un mese e mezzo al bomber nerazzurro. Al momento la decisione è quella di risparmiargli la sfida di campionato con il Como, ma i tempi di recupero potrebbero essere anche più lunghi.