Lautaro infortunato, salta Como-Inter: il comunicato ufficiale
Neanche il tempo di rientrare per firmare l'allungo da scudetto con la doppietta segnata alla Roma, che Lautaro Martinez si ferma ancora. La pessima notizia è giunta a Chivu dopo l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto il capitano dell'Inter, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo già lesionato contro il Bodo Glimt e chè è costato lo stop di un mese e mezzo al bomber nerazzurro. Al momento la decisione è quella di risparmiargli la sfida di campionato con il Como, ma i tempi di recupero potrebbero essere anche più lunghi.
Il comunicato del club nerazzurro
"Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".
I tempi di recupero potrebbero non essere brevi
Alla luce del comunicato non dovrebbe trattarsi di una ricaduta, ma di una spia d'allarme accesa, che avrebbe consigliato cautela allo staff medico nerazzurro. Proprio per questo, oltre al match con il Como, l'argentino potrebbe saltare anche quello successivo con il Cagliari. Resta da capire se a quel punto si opterà per un rientro graduale nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ancora contro i lariani, o se invece si rimanderà il tutto alla sfida con il Torino.
Neanche il tempo di rientrare per firmare l'allungo da scudetto con la doppietta segnata alla Roma, che Lautaro Martinez si ferma ancora. La pessima notizia è giunta a Chivu dopo l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto il capitano dell'Inter, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo già lesionato contro il Bodo Glimt e chè è costato lo stop di un mese e mezzo al bomber nerazzurro. Al momento la decisione è quella di risparmiargli la sfida di campionato con il Como, ma i tempi di recupero potrebbero essere anche più lunghi.
Il comunicato del club nerazzurro
"Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".