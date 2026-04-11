Zielinski esclusivo: “Non ho neanche voglia di parlare dei fischi a Bastoni. Anche altri...”

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Il protagonista che non ti aspetti. Per come era andata la scorsa stagione, in pochi avrebbero previsto che Zielinski potesse diventare una pedina fondamentale nell'Inter targata Chivu. E, invece, il polacco si è preso la scena, come aveva già fatto al Napoli, tra ottime prestazioni e gol pesanti, come quello decisivo per la vittoria sulla Juve. Or
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