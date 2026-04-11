Milito e l’elogio a Chivu: "È sicuramente l’uomo giusto per l’Inter"

Milano - «Lautaro ha ancora tanti anni da dare all’Inter, ma per lui le porte sono sempre aperte. Ha esordito in prima squadra al Racing entrando proprio al mio posto: si vedeva subito che era un ragazzo straordinario e con una mentalità eccezionale»: così Diego Milito nella prima puntata di "Giorgia’s Secret", il nuovo format di Dazn ideato e condotto da Giorgia Rossi.