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Milito e l’elogio a Chivu: "È sicuramente l’uomo giusto per l’Inter"

Nel corso dell'intervista concessa a Giorgia Rossi, il Principe ha parlato anche del suo ex compagno, oggi allenatore dei nerazzurri
2 min
TagsDiego MilitoChivuInter
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Milano «Lautaro ha ancora tanti anni da dare all’Inter, ma per lui le porte sono sempre aperte. Ha esordito in prima squadra al Racing entrando proprio al mio posto: si vedeva subito che era un ragazzo straordinario e con una mentalità eccezionale»: così Diego Milito nella prima puntata di "Giorgia’s Secret", il nuovo format di Dazn ideato e condotto da Giorgia Rossi.

 

Diego Milito: "Chivu l'uomo giusto per l'Inter"

Oggi presidente del Racing, il Principe svela un retroscena inedito della vigilia della finale di Champions 2010: «C’era grande tensione ma con il clan degli argentini ci siamo raccolti a vedere un film che raccontava delle Islas Malvinas e, vedendo i ragazzi argentini che si erano recati là per dare il loro contributo rischiando la vita, ci siamo gasati in vista della partita col Bayern». Infine l’elogio di Chivu: «Tanti miei compagni erano già allenatori in campo, sicuramente Chivu è l’uomo giusto per l’Inter».

 

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