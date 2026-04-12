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domenica 12 aprile 2026
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Chivu e la frecciata sulla percentuale scudetto: "Faccio come i miei colleghi..."

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'Inter a margine della pirotecnica vittoria maturata allo stadio "Sinigaglia" di Como nel posticipo domenicale di Serie A
3 min
TagsChivuComo-InterSerie A
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Vittoria di vitale importanza per l'Inter di Cristian Chivu, che batte il Como di Cesc Fabregas con un pirotecnico 4-3, allungando ulteriormente sul Napoli di Antonio Conte e sul Milan di Massimiliano Allegri. Un successo che può valere lo scudetto per i nerazzurri, ora a +9 sui partenopei. Al termine dei 90 minuti, tutta la soddifazione e l'analisi del tecnico interista, che oggi ha definitivamente ritrovato Marcus Thuram e Denzel Dumfries.

Chivu dopo Como-Inter: "Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento"

Così Cristian Chivu ai microfoni di Dazn nel dopo gara di Como-Inter: "Semplice non lo era, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere nel primo tempo, per la mobilità e per le pressioni fatte con una certa intensità. Eravamo lenti in uscita e un po' molli, siamo andati sotto di due gol. Abbiamo trovato un gol che ci ha dato fiducia, poi abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo, tirando fuori un po' di carattere e alla fine ce l'abbiamo fatta, anche se non è stato semplice".

Chivu, lo scudetto e la frecciata ai "colleghi"

Chivu ha poi proseguito: "Le palle inattive? Frutto del lavoro della squadra e dello staff, stamattina abbiamo fatto un allenamento solo sulle palle inattive, sapendo che sono una grande occasione per portare a casa risultati importandi, avendo gran battitori e gran colpitori. Sarebbe un peccato non sfruttare queste situazioni. Scudetto? Vittoria di grande maturità, capire i momenti, capire che a sette giornate dalla fine bisogna alzare le nostre ambizioni e capire i momenti. Capire il fatto che si poteva allungare sulla seconda, anche se nel primo tempo siamo rimasti un po' sorpresi dalla loro intensità. Poi abbiamo reagito da squadra matura e che vuole arrivare fino in fondo. Percentuale scudetto? Faccio come i miei colleghi, che parlano di Champions: anche noi ci stiamo avvicinando all'obiettivo Champions...".

Chivu sul ritorno di Dumfries: "Ci è mancato"

C'è un'Inter con Dumfries e un'Inter senza Dumfries. Ormai è un dato di fatto, non più una semplice supposizione. Ne è consapevole anche Cristian Chivu: "Ci è mancato, ma nulla togliere al lavoro fatto da Luis Henrique. Con Denzel abbiamo più profondità e un'arma in più sulle palle inattive, perché ha più potenza fisica, ha inserimento in area e oggi l'ha fatto vedere, mentre con Luis abbiamo più palleggio in mezzo al campo".

 

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