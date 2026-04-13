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Giovanili Inter, Tarantino se ne va: in estate c’è già la Roma

Il responsabile del settore giovanile dei nerazzurri è ai saluti: giallorossi nel suo futuro
Daniele Vitiello
2 min
TagsInterRomaTarantino
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Poche settimane ancora separano dal finale di stagione anche le varie squadre del settore giovanile dell'Inter, ma una decisione in vista del futuro dei nerazzurri è già certa: il responsabile Massimo Tarantino è pronto a lasciare in estate. Ad attenderlo c'è la Roma, con cui ha già trovato un accordo.

 

Inter, Tarantino ai saluti: andrà alla Roma

Il club è già stato avvisato e da tempo ormai si è mosso a caccia del sostituto che Beppe Marotta avrebbe individuato in Michele Sbravati, ora omologo di Tarantino alla Juventus, arrivato a Torino con Giuntoli. Sbravati ha detto sì al trasferimento a Milano, ma manca ancora un tassello per il momento: l'accordo per la separazione con il club bianconero, che a sua volta dovrà trovare un nuovo responsabile. L'affare però non sembra in discussione. Massimo Tarantino lascerà l'Inter dopo essere subentrato nell'estate del 2023 a Roberto Samaden, finito invece all'Atalanta dopo una lunghissima e preziosa parentesi nella Milano nerazzurra.

 

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