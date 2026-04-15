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mercoledì 15 aprile 2026
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8Chivu 2028, così l'Inter guarda già oltre lo scudetto che sta arrivando

Il prolungamento del contratto premia l'allenatore che se l'è guadagnato sul campo ed è sempre più probabile divenga il quinto tecnico in 118 anni di storia a vincere il titolo al primo colpo. Gli bastano 10 punti nelle ultime 6 giornate e sarà campione d'talia
Xavier Jacobelli
1 min
Inter

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Un anno di rapporto in più, con scadenza il 30 giugno 2028 e il raddoppio dell'ingaggio, da 2,5 a 5 milioni di euro.  I contorni del prolungamento del contratto di Cristian Chivu prendono corpo a mano a mano l'Inter si avvicina al ventunesimo scudetto della sua storia. Nell'arco dei 118 anni della Beneamata, il quarantacinquenne signore romeno sarebbe il quinto capace di vincere il tricolore al prim

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