8Chivu 2028, così l'Inter guarda già oltre lo scudetto che sta arrivando

Il prolungamento del contratto premia l'allenatore che se l'è guadagnato sul campo ed è sempre più probabile divenga il quinto tecnico in 118 anni di storia a vincere il titolo al primo colpo. Gli bastano 10 punti nelle ultime 6 giornate e sarà campione d'talia