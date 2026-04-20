Chivu vuole riscrivere la storia: tutti i record che può ancora infrangere all'Inter

Fino in fondo con il piede schiacciato sull’acceleratore. La fame e la voglia di Cristian Chivu stanno spingendo sempre più in alto l’Inter , che per mano del suo timoniere non si accontenta “soltanto” di centrare il titolo e vuole rinverdire le statistiche già scritte dai suoi predecessori scudettati .

Chivu ha fame di record

L’obiettivo è quello di entrare nella storia con i record, laddove siano ancora potenzialmente raggiungibili, a partire dalla chance di superare il numero di vittorie dell’anno della seconda stella (29, stagione 2023/24). Al momento sono 25 e mancano all’appello ancora 5 giornate, senza dimenticare che questa squadra si è concessa il lusso fin qui di perdere ben 5 volte per poi rimettersi sempre in marcia. In compenso non potrà arrivare ai punti ottenuti con Inzaghi nell’annata del ventesimo titolo, che furono 94 a fronte dei 93 raggiungibili stavolta vincendole tutte da qui alla fine. Diverso il discorso in termini di paragone dello scudetto centrato con Conte in panchina (2020/21), quando i punti alla fine furono 91 e quindi un bottino ancora superabile.

L'ultimo 'double' nel 2010 con Mourinho in panchina

Per una serie di corsi e ricorsi storici, Chivu potrebbe riscrivere la storia nerazzurra a distanza di 16 anni. Nel 2010 infatti è arrivata l’ultima doppietta interista tra Serie A e Coppa Italia e in panchina c’era Mourinho con l’attuale allenatore in campo. Non è finita perché il tecnico rumeno dopo Armando Castellazzi nel 1930 e nel 1938, si candida a essere il secondo della storia a vincere lo scudetto da allenatore dopo averlo fatto da calciatore. Chivu è un debuttante sulla panchina di una squadra di A dall’inizio della stagione e centrare lo scudetto lo accosterebbe a Capello (da cui tra l’altro a Roma è stato allenato), riuscitoci nel 1992 con il Milan dopo un breve assaggio alla fine dell’annata 1986/87.

L'Inter è una macchina da gol

Tornando alla stagione attuale, fa impressione la capacità di segnare della truppa interista che in 33 giornate ha già collezionato 78 reti, con una media di 2,36 a partita. In proiezione potrebbe superare i 90 gol totali, migliorando sia il precedente della seconda stella sia l’annata 2020/21 quando il conteggio si era fermato a quota 89. Della forza offensiva interista ne sanno qualcosa soprattutto Como, Roma, Sassuolo, Cremonese e Torino, che quest’anno hanno incassato 4 o 5 gol in una sola partita dai nerazzurri, oltre al Pisa perforato 6 volte.