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lunedì 20 aprile 2026
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Inter, lo scudetto è vicinissimo e 51,86 milioni Champions sono già sicuri

Il 3-0 al Cagliari ha certificato l'aritmetica certezza delle qualificazione al più ricco torneo europeo del quale i nerazzurri sono stati finalisti nel 2023 e nel 2025. E si tratta soltanto del bonus d'ingresso nella prima fase della competizione
Xavier Jacobelli
1 min
TagsInter
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Il 3-0 al Cagliari ha spinto l'Inter sempre più vicina al ventunesimo scudetto della sua storia: a +12 su Milan e Napoli, con 78 punti all'attivo, alla squadra ne basterebbero appena 4 nelle ultime 5 giornate per diventare Campione d'Italia. Fra le ipotesi sul tappeto, due sono decisamente all'orizzonte: 1) L'Inter può conquistare il titolo già nel prossi

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