Inter, lo scudetto è vicinissimo e 51,86 milioni Champions sono già sicuri

Il 3-0 al Cagliari ha certificato l'aritmetica certezza delle qualificazione al più ricco torneo europeo del quale i nerazzurri sono stati finalisti nel 2023 e nel 2025. E si tratta soltanto del bonus d'ingresso nella prima fase della competizione