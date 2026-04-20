Inter, lo scudetto è vicinissimo e 51,86 milioni Champions sono già sicuri

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Il 3-0 al Cagliari ha spinto l'Inter sempre più vicina al ventunesimo scudetto della sua storia: a +12 su Milan e Napoli, con 78 punti all'attivo, alla squadra ne basterebbero appena 4 nelle ultime 5 giornate per diventare Campione d'Italia. Fra le ipotesi sul tappeto, due sono decisamente all'orizzonte: 1) L'Inter può conquistare il titolo già nel prossi
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