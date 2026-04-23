Chivu, il mago delle sostituzioni: i cambi fanno ricca l’Inter

In campo la rimonta l’hanno messa in pratica i suoi uomini, ma la miccia l’ha accesa Cristian Chivu in panchina. Il ribaltone da pazza Inter in semifinale di Coppa Italia ha confermato che il tecnico romeno si può considerare il mago dei cambi , grazie alla sua abilità di leggere le partite e somministrare alla squadra la medicina necessaria per cambiare rotta. Infatti considerando tutte le competizioni l’Inter si gode un ricco bottino di 16 gol e 16 assist , arrivato da chi si è alzato dalla panchina per avere un impatto decisivo sulle partite. Il conteggio comprende anche il Mondiale per Club della scorsa estate, competizione che aveva tenuto a battesimo l’esordio in panchina del tecnico interista dopo la breve esperienza al Parma.

Decisivi i cambi contro il Como

Nella sfida con il Como le mosse di Fabregas non hanno sortito lo stesso effetto, anzi Diao ha commesso l’errore fatale che avrebbe chiuso la contesa, mentre quelle di Chivu sono servite a riaccendere un gruppo messo all’angolo per oltre un’ora di gioco. Il ribaltone è arrivato per via degli ingressi di Sucic e Diouf al quarto d’ora della ripresa, con il francese che ha aperto la difesa ospite e il croato bravo ad approfittarne tra i due assist per Calhanoglu e il gol decisivo per sbarcare in finale.

Sucic, tra i migliori exploit dei subentrati

Proprio quello di Sucic di martedì sera è uno dei migliori exploit stagionali dei subentrati, paragonabile in termini di impatto alla scelta di Chivu di mandare in campo Dimarco in campionato contro il Pisa dopo soli 34’. Anche in quella occasione i nerazzurri erano sotto di due reti a San Siro, ma l’esterno mancino con un gol e due assist aveva dato il via al ribaltone da tre punti sino alla goleada finale. Altrettanto decisive erano state le scelte a Cagliari lo scorso settembre, quando dalla panchina si erano alzati il solito Dimarco e Pio Esposito per firmare il colpaccio esterno rispettivamente con assist e gol. Dietro ai titolari Lautaro e Thuram, anche quella di Pio Esposito è una carta vincente che si è ripresentata ciclicamente come con la rete da tre punti contro il Lecce oppure con l’assist per il capitano utile a espugnare Bergamo. Una menzione speciale la merita anche Bonny, che non segna da due mesi e mezzo, ma nelle prodezze dei subentrati può vantare fin qui tre gol e due assist alzandosi dalla panchina.

Le sostituzioni: marchio di fabbrica dell'Inter di Chivu

Oltre alla capacità di Chivu di tenere tutti sulla corda e gestire al meglio una rosa profonda, il resto si completa con il piglio giusto di chi subentra visto che il contributo dalla panchina è arrivato anche da quei titolari risparmiati all’inizio e poi schierati in corso d’opera. Basti pensare alle reti siglate da Thuram a Parma e anche allo stesso Calhanoglu a segno in casa contro il Genoa. Quanto ammirato contro il Como dunque non è stata una prima volta. Anzi, si tratta ormai di una costante con cui Chivu ha sfruttato al meglio la possibilità di scegliere in base all’andamento delle partite. A partire dalle risorse disponibili a centrocampo e in attacco, fino a farlo diventare un vero e proprio marchio di fabbrica della sua Inter.

