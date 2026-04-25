Chivu e quella battuta non detta su Bastoni prima di Torino-Inter: "Vorrei farla ma meglio evitare"

"Mancano ancora partite e punti per avvicinarsi a quello che è stato il nostro sogno. Serve l'atteggiamento giusto per portare a casa la partita e cercare di essere dominanti e capire i momenti". Lo ha dichiarato l'allenatore dell' Inter Cristian Chivu durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. "Questa squadra, negli ultimi anni ha fatto vedere quanto può essere competitiva, per noi è sempre stato un obbligo esserlo", ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

Chivu e quella battuta evitata su Bastoni: "Vorrei ma non posso"

"Bastoni? Vorrei fare una battuta, ma non la faccio (ride, ndr). Ha ancora fastidio, si è allenato, stringe i denti, ha cercato di fare le cure per essere più sciolto nel fare le cose. Oggi si è allenato con la squadra, vediamo domani", ha detto Chivu riferendosi alle condizioni fisiche del difensore nerazzurro. Il senso della battuta evitata ha fatto molto discutere i social: secondo molti utenti il riferimento era alle polemiche che quest'anno hanno travolto a più riprese il difensore e alle voci su un possibile addio all'Inter a fine stagione, destinazione Barcellona.