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Chivu e quella battuta non detta su Bastoni prima di Torino-Inter: "Vorrei farla ma meglio evitare"

Il tecnico dei nerazzurri: "Alessandro ha ancora fastidio, stringe i denti ma è ancora un dubbio. Dobbiamo fare ancora punti per arrivare allo scudetto"
Simone Zizzari
1 min
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"Mancano ancora partite e punti per avvicinarsi a quello che è stato il nostro sogno. Serve l'atteggiamento giusto per portare a casa la partita e cercare di essere dominanti e capire i momenti". Lo ha dichiarato l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. "Questa squadra, negli ultimi anni ha fatto vedere quanto può essere competitiva, per noi è sempre stato un obbligo esserlo", ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

Chivu e quella battuta evitata su Bastoni: "Vorrei ma non posso"

"Bastoni? Vorrei fare una battuta, ma non la faccio (ride, ndr). Ha ancora fastidio, si è allenato, stringe i denti, ha cercato di fare le cure per essere più sciolto nel fare le cose. Oggi si è allenato con la squadra, vediamo domani", ha detto Chivu riferendosi alle condizioni fisiche del difensore nerazzurro. Il senso della battuta evitata ha fatto molto discutere i social: secondo molti utenti il riferimento era alle polemiche che quest'anno hanno travolto a più riprese il difensore e alle voci su un possibile addio all'Inter a fine stagione, destinazione Barcellona.

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