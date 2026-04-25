Chivu e quella battuta non detta su Bastoni prima di Torino-Inter: "Vorrei farla ma meglio evitare"
"Mancano ancora partite e punti per avvicinarsi a quello che è stato il nostro sogno. Serve l'atteggiamento giusto per portare a casa la partita e cercare di essere dominanti e capire i momenti". Lo ha dichiarato l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. "Questa squadra, negli ultimi anni ha fatto vedere quanto può essere competitiva, per noi è sempre stato un obbligo esserlo", ha aggiunto il tecnico nerazzurro.
Chivu e quella battuta evitata su Bastoni: "Vorrei ma non posso"
"Bastoni? Vorrei fare una battuta, ma non la faccio (ride, ndr). Ha ancora fastidio, si è allenato, stringe i denti, ha cercato di fare le cure per essere più sciolto nel fare le cose. Oggi si è allenato con la squadra, vediamo domani", ha detto Chivu riferendosi alle condizioni fisiche del difensore nerazzurro. Il senso della battuta evitata ha fatto molto discutere i social: secondo molti utenti il riferimento era alle polemiche che quest'anno hanno travolto a più riprese il difensore e alle voci su un possibile addio all'Inter a fine stagione, destinazione Barcellona.