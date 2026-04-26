Marotta risponde sulla bufera Rocchi: "Non abbiamo arbitri graditi e non, l'Inter è estranea"

TORINO - Beppe Marotta respinge allusioni a presunti favoritismi alla sua Inter nell'ambito dell'inchiesta sugli arbitri che vede indagati il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni : "Noi apprendiamo tutto dalla stampa, queste comunicazioni ci meravigliano - dice il presidente nerazzurro a Sky Sport prima della partita tra Torino e Inter - non abbiamo arbitri graditi e sgraditi . Sappiamo che abbiamo agito nella correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Nell'annata passata abbiamo avuto decisioni avverse, anche acclarate dai vertici arbitrali, come un rigore non dato in Inter-Roma. L'Inter è estranea e sarà estranea anche nel futuro. Qualcuno potrebbe essere sentito? Non ho niente da aggiungere, credo di essere stato molto chiaro. Parliamo dell'attualità".

Marotta: "Siamo tranquilli, forti della nostra correttezza"

Marotta ha poi parlato anche a Dazn, rimarcando la posizione dell'Inter: "Abbiamo visto queste notizie sulla stampa e siamo meravigliati. Non abbiamo un elenco di arbitri graditi e non graditi. Alcune decisioni avverse della scorsa stagione sono state acclarate dagli organi apicali della Can, come un rigore non dato in Inter-Roma, potenzialmente determinante per il risultato finale. Un dato oggettivo. Siamo forti della nostra correttezza, della nostra tranquillità. Siamo qui per affrontare un capitolo molto importante, un esame importante. Vogliamo a tutti i costi portare a casa questo scudetto e farlo il più in fretta possibile. E poi proveremo a vincere la nostra decima Coppa Italia. Possibili ripercussioni per l'Inter? Siamo molto tranquilli, giocatori, squadra e società. Forti della nostra correttezza, devo tranquillizzare tutti. Non aggiungo altro".