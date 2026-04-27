Caso arbitri, cosa rischia davvero l'Inter? Tutte le risposte e cosa può succedere

Il nome dell' Inter è presente nell'inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale. Secondo la Procura di Milano, Gianluca Rocchi avrebbe combinato alcune designazioni arbitrali al fine di favorire la società nerazzurra, evitandole designazioni "sgradite". Il presidente nerazzurro Marotta , prima della partita contro il Torino , a Sky Sport ha dichiarato: " Abbiamo agito nella correttezza e questo deve tranquillizzare tutti ". Sullo sfondo, però, resta una domanda: cosa rischia l'Inter?

Le designazioni sotto esame

Tra le designazioni arbitrali che emergono nell'inchiesta vi sarebbero quella di Andrea Colombo per Bologna-Inter dello scorso 20 aprile 2025 "siccome ‘arbitro’ gradito alla squadra ospite, l’Inter, impegnata nella lotta alla corsa scudetto, ormai alle battute finali della stagione calcistica” e quella di Daniele Doveri per la semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata contro il Milan. Come scritto dal pm, Rocchi "‘combinava’ o ‘schermava’ la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendolo alla direzione della semifinale del torneo (23 aprile 2025) onde assicurare poi all’Inter direzioni di gara diverse dal ‘poco gradito’ Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A” che erano di “maggiore interesse per la squadra milanese”". L'Inter, per la cronaca, ha perso entrambe le partite.

Cosa rischia l'Inter? Marotta: "Abbiamo agito nella correttezza"

Il presidente nerazzurro Marotta ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Noi apprendiamo tutto dalla stampa, queste comunicazioni ci meravigliano. Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi. Sappiamo che abbiamo agito nella correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Nell'annata passata abbiamo avuto decisioni avverse, anche acclarate dai vertici arbitrali, come un rigore non dato in Inter-Roma. L'Inter è estranea e sarà estranea anche nel futuro. Qualcuno potrebbe essere sentito? Non ho niente da aggiungere, credo di essere stato molto chiaro".

Attualmente tra gli indagati della Procura di Milano non vi sono tesserati del club, il quale non ha ricevuto contestazioni formali a suo carico. Al momento, quindi, non emergono presupposti per sanzioni penali o sportive. Eventuali sviluppi dipenderanno da quanto emergerà nell'inchiesta.