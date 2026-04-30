L’Inter aspetta Luis Henrique e Calhanoglu per la finale di Coppa Italia contro la Lazio

MILANO - L'Inter continuerà a lavorare anche stamattina in vista della sfida di domenica sera con il Parma , potenzialmente decisiva per lo scudetto, con due uomini ancora ai box. Dopo il recupero di Lautaro Martinez , che ieri ha svolto l'intera seduta con i compagni, lo staff medico è alle prese con gli infortuni di Luis Henrique ed Hakan Calhanoglu .

Inter, le condizioni di Luis Henrique e Calhanoglu: Chivu li aspetta in finale di Coppa Italia

Il brasiliano sta smaltendo un risentimento all'adduttore, nella speranza di tornare a disposizione per la finale di Coppa Italia con la Lazio. Di sicuro ha più possibilità del numero 20 nerazzurro, di nuovo alle prese con un problema al soleo, come già capitato tra l'altro nell'arco della stagione: risulta complicato a oggi ipotizzare di rivederlo in campo all'Olimpico il 13 maggio. La situazione sarà monitorata con attenzione e prudenza, ma non è escluso che il turco torni direttamente in campo al Mondiale con la sua nazionale.