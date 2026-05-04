Inter campione, perché Lautaro è stato fondamentale per il 21° scudetto  

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Chivu l'ha mandato in campo al 65' della partita scudetto con il Parma, in tempo per dettare a Mkhitaryan l'assist del 2-0 e palesare una buona condizione dopo avere saltao le ultime quattro partite fra campionato e Coppa Italia a causa
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