Inter campione, perché Lautaro è stato fondamentale per il 21° scudetto

Capocannoniere del campionato, terzo marcatore nerazzurro di tutti i tempi, leader e punto di riferimento assoluto della squadra così come Marotta lo è della società. E l'ovazione di San Siro, al suo rientro dopo l'infortunio al polpaccio, è il suggello a un'altra stagione da numero uno