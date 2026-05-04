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Inter campione, perché Lautaro è stato fondamentale per il 21° scudetto   © Getty Images

Inter campione, perché Lautaro è stato fondamentale per il 21° scudetto  

Capocannoniere del campionato, terzo marcatore nerazzurro di tutti i tempi, leader e punto di riferimento assoluto della squadra così come Marotta lo è della società. E l'ovazione di San Siro, al suo rientro dopo l'infortunio al polpaccio, è il suggello a un'altra stagione da numero uno
Xavier Jacobelli
1 min
TagsLautaro MartinezInter
Inter

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Chivu l'ha mandato in campo al 65' della partita scudetto con il Parma, in tempo per dettare a Mkhitaryan l'assist del 2-0 e palesare una buona condizione dopo avere saltao le ultime quattro partite fra campionato e Coppa Italia a causa

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