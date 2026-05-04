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lunedì 4 maggio 2026
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Thuram e Calhanoglu si sfogano in diretta social dopo lo scudetto dell'Inter: "C'è gente che ci odia, ci vuole ammazzare"

L'attaccante nerazzurro festeggia il 21° titolo con una live insieme ai compagni di squadra, ma punta il dito contro gli haters
2 min
TagsInterThuramCalhanoglu
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Gioia e voglia di rivalsa contro il rancore nei festeggiamenti dell'Inter per il 21esimo scudetto. Uno dei grandi protagonisti del tricolore nerazzurro, Marcus Thuram, come già in occasione del titolo della stella, decide di condividere le sue emozioni con una diretta social, alla quale invita anche i compagni di squadra. Si ride e si scherza, ma si riflette anche sul lato oscuro del successo, quello popolato da chi non accetta il risultato del campo e si spinge oltre.

"Esistono premi per chi vince i big match?"

Thuram riflette in una live con Calhanoglu su gli haters del successo interista e l'inizio è tra il serio ed il faceto: "C'è tanta gente che si inc**** perché non vinciamo i big match, perché siamo vecchi... ma hanno inventato un premio per quelli che vincono i big match?". E il turco replica con l'iconico: "Blablabla". Fin qui sfottò e goliardia.

 

 

"C'è gente che ci odia e ci vuole ammazzare"

Poi, con toni più seri, il francese denuncia: "Sono davvero contento di questo scudetto, perché fuori dal mondo Inter c'è veramente gente cattiva. Non parlo dei giornalisti, che fanno il loro lavoro, ma delle altre tifoserie. Io capisco tifare per un'altra squadra e non essere contenti delle nostre vittorie, capisco se ci fischi, ma questa cattiveria non la capisco. C'è gente che ci odia, che ci vorrebbe ammazzare, mi fa male al cuore. Perché mi scrivono devi morire? Non lo capisco, ma per fortuna ci sono anche tifosi bravi, che capiscono che noi semplicemente facciamo il nostro lavoro, andiamo in campo per fare il nostro meglio".

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