Festa scudetto Inter: quando ci sarà la sfilata del pullman scoperto con Chivu e tutti i giocatori a Milano

MILANO - L'Inter è campione d'Italia . Dopo il successo per 2-0 maturato a San Siro contro il Parma , i nerazzurri hanno conquistato matematicamente lo scudetto , il 21° della loro storia . Un trionfo che ha scatenato squadra e tifosi che si sono ritrovati in Piazza Duomo , a Milano , per celebrare la conquista del titolo. Si è trattato però di una festa 'ufficiosa': quella ufficiale, infatti, è in programma dopo la partita contro il Verona , ultimo match casalingo dei nerazzurri di Cristian Chivu nella Serie A 25/26, in programma nel weekend del 16-17 maggio .

Festa scudetto Inter: tutte le info sul pullman scoperto

Con ogni probabilità e in attesa di comunicazioni ufficiali dalla Lega Serie A su data e orario, la sfida di San Siro tra Inter e Verona, valida per la 37esima giornata di campionato, verrà calendarizzata per domenica 17 maggio con fischio d'inizio alle ore 15. Sarebbe infatti da escludere un anticipo della gara alle 12:30. Il motivo? Nella stessa giornata di campionato è in programma il derby tra Roma e Lazio e le altre partite che coinvolgeranno tutte le squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League (Milan, Juventus e Como comprese). Al termine del match contro i gialloblù di Sammarco verrà consegnato all'Inter il trofeo del campionato 2025/26, con la consueta cerimonia in campo poi sarà la volta del pullman scoperto, con migliaia di tifosi nerazzurri pronti a invadere le strade di Milano.

Inter, il programma della festa scudetto

Rispetto alla festa scudetto della seconda stella nerazzurra, nel 2024, stavolta cambieranno tragitto e tempi della celebrazione: la partenza dei giocatori dell'Inter sul pullman scoperto non avverrà da San Siro (come avvenne due anni fa dopo la gara casalinga contro il Torino) ma dalla sede, in Viale della Liberazione.

In questo modo il percorso verso il centro città sarà notevolmente accorciato, così come i tempi per vedere i giocatori nerazzurri dalla terrazza in piazza Duomo. Per il 20° tricolore infatti, Lautaro Martinez e compagni arrivarono a destinazione poco dopo la mezzanotte.