L'Inter si prepara alle ultime partite della stagione. Dopo la prima parte dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, il 21esimo della storia dei nerazzurri, la squadra di Chivu si avvicina agli ultimi impegni stagionali di campionato e la finale di Coppa Italia. Inter che affronterà la Lazio due volte nel giro di quattro giorni: per il 13 maggio è in programma l'ultimo atto della Coppa Italia all'Olimpico, ma le due si affronteranno già il 9 per la sfida di campionato, sempre all'Olimpico in casa dei biancocelesti. In occasione della prima sfida tra le due squadre, per l'Inter, prima della partita, ci sarà un incontro molto importante per i nerazzurri.