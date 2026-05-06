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Inter in udienza da Papa Leone XIV: l'incontro prima della sfida di campionato contro la Lazio© UFFICIO STAMPA

Inter in udienza da Papa Leone XIV: l'incontro prima della sfida di campionato contro la Lazio

Dopo la prima parte dei festeggiamenti per il 21esimo scudetto, i nerazzurri si preparano alla doppia sfida contro i biancocelesti
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L'Inter si prepara alle ultime partite della stagione. Dopo la prima parte dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, il 21esimo della storia dei nerazzurri, la squadra di Chivu si avvicina agli ultimi impegni stagionali di campionato e la finale di Coppa Italia. Inter che affronterà la Lazio due volte nel giro di quattro giorni: per il 13 maggio è in programma l'ultimo atto della Coppa Italia all'Olimpico, ma le due si affronteranno già il 9 per la sfida di campionato, sempre all'Olimpico in casa dei biancocelesti. In occasione della prima sfida tra le due squadre, per l'Inter, prima della partita, ci sarà un incontro molto importante per i nerazzurri. 

L'Inter in udienza dal Papa

Chivu e i suoi ragazzi verranno ricevuti in udienza al Vaticano da Papa Leone XIV. Incontro in programma alle 10 della mattinata prima della sfida che vedrà l'inizio alle 18. Questo il comunicato del club sull'iniziativa: "Un momento speciale per l'Inter Campione d'Italia: in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio una delegazione del Club verrà ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. L'incontro è in programma sabato 9 maggio alle ore 10:00: la visita al Santo Padre aprirà la giornata che vedrà l'Inter scendere in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico alle 18:00".

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