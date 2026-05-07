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L’Inter in udienza da Papa Leone XIV: quando ci sarà l’incontro, fissata la data© UFFICIO STAMPA

L’Inter in udienza da Papa Leone XIV: quando ci sarà l’incontro, fissata la data

I nerazzurri saranno ricevuti dal Pontefice, poco prima della sfida con la Lazio
Giorgio Coluccia
2 min
TagsPapaInter
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L’Inter campione d’Italia in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. Il Pontefice riceverà la squadra, l’allenatore e la dirigenza nella Sala del Concistoro in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio. L’appuntamento è per il giorno della partita, sabato alle ore 10, mentre poi alle 18 ci sarà il fischio d’inizio all’Olimpico con i nerazzurri che saranno ancora di scena nella Capitale anche la prossima settimana per la finale di Coppa Italia del 13 maggio (sempre contro i biancocelesti).

I precedenti dell'Inter dal Papa

Tra i precedenti incontri con un pontefice si ricorda quello del 2012 quando in occasione della visita di Papa Benedetto XVI a Milano, Javier Zanetti aveva regalato all’ex Pontefice una maglia nerazzurra dedicata con il numero 16 così come aveva fatto Baresi per il Milan nella medesima occasione. Sempre Papa Leone XIV invece un anno fa aveva ricevuto in udienza il Napoli, dopo la conquista del tricolore, il quarto nella storia del club, da parte della squadra guidata da Conte.

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