L’Inter in udienza da Papa Leone XIV: quando ci sarà l’incontro, fissata la data

L’Inter campione d’Italia in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. Il Pontefice riceverà la squadra, l’allenatore e la dirigenza nella Sala del Concistoro in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio. L’appuntamento è per il giorno della partita, sabato alle ore 10, mentre poi alle 18 ci sarà il fischio d’inizio all’Olimpico con i nerazzurri che saranno ancora di scena nella Capitale anche la prossima settimana per la finale di Coppa Italia del 13 maggio (sempre contro i biancocelesti).