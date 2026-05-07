Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 7 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Luis Henrique punta la Coppa Italia: un’arma in più per l’Inter

L'esterno brasiliano punta ad essere in buone condizioni per l'ultimo atto della competizione tricolore: in arrivo la doppia sfida con la Lazio di Sarri
Giorgio Coluccia
3 min
Tagsluis henriqueIntercoppa italia
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Luis Henrique viaggia verso il pieno recupero. Dopo due giorni di riposo per l'intera truppa interista, ieri il brasiliano si è allenato parzialmente con il gruppo, svolgendo alcuni esercizi sul campo con i compagni. A questo punto (salvo imprevisti) si potrebbe considerare come arruolabile per la finale di Coppa Italia, in termini di alternative sulla destra, mentre nessun rischio verrà corso per la sfida di campionato di sabato sempre contro la Lazio.

Luis Henrique punta la finale di Coppa Italia, più indietro Calhanoglu

Sussiste la concreta possibilità che l'ex Marsiglia venga almeno convocato. Più indietro Calhanoglu, che ieri ha continuato ad allenarsi a parte, oltre a Pio Esposito che ha svolto un lavoro personalizzato per smaltire la botta alla schiena rimediata contro il Parma nel match scudetto. Gli allenamenti proseguiranno questa mattina ad Appiano, così come domani prima della partenza in direzione Roma, ma evidentemente per il turco con il passare dei giorni si riducono le speranze di pieno recupero in chiave finale di Coppa Italia.

Dumfries: "Chivu ci ha dato nuova energia"

FESTA DOPPIA? In attesa della partita di mercoledì prossimo all'Olimpico, l’olandese Dumfries ha parlato a Ziggo Sport tornando sulla conquista dello scudetto: «Il tricolore è meritato. È meraviglioso tornare campioni. Non esageriamo con i festeggiamenti perché c’è ancora una partita fondamentale da giocare. Due anni fa è stato fantastico attraversare Milano in autobus e anche questa volta sarà una festa in grande stile». Infine su Chivu l’esterno destro ha aggiunto: «Ci ha dato nuova energia, gli sono grato per come ha gestito il mio infortunio. Mi sono ripreso bene, ora penso alla finale di Coppa Italia e poi ai Mondiali».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Cancellieri recupera per l'InterLazio-Inter ad Abisso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS