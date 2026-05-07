Luis Henrique punta la Coppa Italia: un’arma in più per l’Inter

Luis Henrique punta la finale di Coppa Italia, più indietro Calhanoglu

Sussiste la concreta possibilità che l'ex Marsiglia venga almeno convocato. Più indietro Calhanoglu, che ieri ha continuato ad allenarsi a parte, oltre a Pio Esposito che ha svolto un lavoro personalizzato per smaltire la botta alla schiena rimediata contro il Parma nel match scudetto. Gli allenamenti proseguiranno questa mattina ad Appiano, così come domani prima della partenza in direzione Roma, ma evidentemente per il turco con il passare dei giorni si riducono le speranze di pieno recupero in chiave finale di Coppa Italia.

Dumfries: "Chivu ci ha dato nuova energia"

FESTA DOPPIA? In attesa della partita di mercoledì prossimo all'Olimpico, l’olandese Dumfries ha parlato a Ziggo Sport tornando sulla conquista dello scudetto: «Il tricolore è meritato. È meraviglioso tornare campioni. Non esageriamo con i festeggiamenti perché c’è ancora una partita fondamentale da giocare. Due anni fa è stato fantastico attraversare Milano in autobus e anche questa volta sarà una festa in grande stile». Infine su Chivu l’esterno destro ha aggiunto: «Ci ha dato nuova energia, gli sono grato per come ha gestito il mio infortunio. Mi sono ripreso bene, ora penso alla finale di Coppa Italia e poi ai Mondiali».