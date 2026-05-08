Inter, Lautaro e Thuram dominano in Italia: già 29 gol in coppia

Non saranno la coppia più bella del mondo, ma d'Italia quasi sicuramente sì. Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno fatto le fortune dell' Inter quest’anno, in particolar modo in campionato. Sedici gol il capitano nerazzurro, nonostante il doppio infortunio al soleo che l’ha tenuto ai box per diverse settimane, tredici il suo partner francese. Il totale, per ora, fa ventinove. E nessuno di questi è arrivato da calcio rigore. In Serie A soltanto il tandem del Como formato da Douvikas e Nico Paz , entrambi appaiati a quota dodici in classifica marcatori, prova affannosamente a tenere il passo. Sono decisamente staccati invece gli attacchi di Milan e Napoli , a conferma di una potenza di fuoco di molto inferiore che ne ha limitato il cammino durante l’anno.

Lautaro Martinez-Thuram, il confronto con gli attaccanti delle big d'Europa

Il bottino degli attaccanti titolari dell'Inter rimane considerevole anche se paragonato alle superpotenze d'Europa. La coppia gol che ha trascinato la squadra di Cristian Chivu fino alla conquista del ventunesimo campionato della sua storia è infatti quinta tra i top 5 campionati continentali. A soli due gol in più, quindi al momento decisamente raggiungibili, ci sono Lamine Yamal e Ferran Torres del Barcellona, fermi a quota trentuno. Avanti di una sola lunghezza c’è la coppia formata da Haaland e Foden al Manchester City. Più lontani soltanto i marziani: trentanove gol per i due attaccanti del Real Madrid, Mbappé e Vinicius Jr, e addirittura quarantotto per quelli del Bayern Monaco, Kane e Luis Diaz, con l'inglese che da solo ha centrato il bersaglio addirittura trentatré volte.

L'analisi sulla distribuzione dei gol di Lautaro Martinez e Thuram

C’è anche un altro aspetto non trascurabile dell’impatto che hanno avuto Lautaro Martinez e Thuram sul cammino dell’Inter: la distribuzione dei loro gol. Sono stati in grado di smistarli in maniera piuttosto omogenea, in modo che la squadra non risentisse dei momenti di flessione o dell’assenza di uno o dell’altro. Questo ha contribuito enormemente alla continuità che l’Inter ha avuto e che man mano ha fatto sì che si perdessero le tracce delle inseguitrici. Rimane però, a tre giornate dal termine, un tema individuale che coinvolge entrambi. L’argentino e il francese al momento occupano le prime due posizioni della classifica marcatori, staccati da appena tre gol: Thuram si è avvicinato considerevolmente grazie all’exploit di questo periodo periodo, con 6 reti segnate nelle ultime cinque presenze in Serie A.

Lautaro Martinez-Thuram, il derby interno che fa bene all'Inter

La contesa dello scettro di capocannoniere del campionato ha assunto quindi le sembianze di un derby interno, sebbene il capitano conservi comunque un vantaggio importante. Sarà in ogni caso uno stimolo in più per far bene anche al di là dello scudetto già conquistato a livello collettivo.

Dipenderà anche da quanti minuti avranno a disposizione. A partire da domani: il piano di Chivu è che Lautaro giochi un'oretta, per mettere minuti nelle gambe in vista della finale di Coppa Italia. Per Thuram invece si capirà a ridosso del calcio d'inizio: probabile che parta dalla panchina, ma di sicuro con la speranza di subentrare, per giocarsi sul rush finale le ultime chance di raggiungere il suo compagno di reparto.